Российский рынок новых грузовых автомобилей в мае 2020 года

16 июня 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России сократился на 12,6% по сравнению с маем 2019 года и составил 4,4 тыс. единиц. Как отмечают эксперты агентства, столь ощутимое падение рынка во многом произошло из-за ограничений в работе авторитейлеров, вызванных пандемией коронавируса.

Первенство среди марок на рынке грузовиков по-прежнему удерживает российский KAMAZ, на долю которого в мае пришлось более 45% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 2 тыс. экземпляров – на 34% больше, чем в мае 2019 года.

Гораздо меньшим тиражом за этот период разошлись грузовики марки GAZ. Этот бренд занял второе место в рейтинге с результатом 466 автомобилей (-15,1%). Далее следуют японский Isuzu (241 шт.; +4,8%) и шведский Volvo (228 шт.; -48,9%). Кроме них, в ТОП-5 грузового сегмента вошел еще и белорусский МАЗ (206 шт.; -30,4%).

Отметим, что всего два бренда из первой десятки по итогам мая показали положительную динамику (KAMAZ и Isuzu). Остальные восемь оказались «в минусе», а наибольшее падение отмечено у MAN (-52,7%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В МАЕ 2020 г. (шт.)