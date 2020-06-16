Российский рынок новых грузовых автомобилей в мае 2020 года

16 июня 2020 года
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России сократился на 12,6% по сравнению с маем 2019 года и составил 4,4 тыс. единиц. Как отмечают эксперты агентства, столь ощутимое падение рынка во многом произошло из-за ограничений в работе авторитейлеров, вызванных пандемией коронавируса.
Первенство среди марок на рынке грузовиков по-прежнему удерживает российский KAMAZ, на долю которого в мае пришлось более 45% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 2 тыс. экземпляров – на 34% больше, чем в мае 2019 года.
Гораздо меньшим тиражом за этот период разошлись грузовики марки GAZ. Этот бренд занял второе место в рейтинге с результатом 466 автомобилей (-15,1%). Далее следуют японский Isuzu (241 шт.; +4,8%) и шведский Volvo (228 шт.; -48,9%). Кроме них, в ТОП-5 грузового сегмента вошел еще и белорусский МАЗ (206 шт.; -30,4%).
Отметим, что всего два бренда из первой десятки по итогам мая показали положительную динамику (KAMAZ и Isuzu). Остальные восемь оказались «в минусе», а наибольшее падение отмечено у MAN (-52,7%).
ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В МАЕ 2020 г. (шт.)
Лидером среди моделей вновь стал KAMAZ 43118, показатель которого по итогам прошлого месяца составил 488 экземпляров (+39%). На втором и третьем местах расположились КАМАZ 5490 (456 шт.; +173,1%) и КАМАЗ 6520 (319 шт.; +111,3%) соответственно. Кроме них, в майский ТОП-5 попали GAZ Gazon NEXT (318 шт.; -16,5%) и KAMAZ 65115 (299 шт.; -28,5%).
В мае только у трех моделей из ТОП-10 зафиксирован рост рынка, и все они принадлежат бренду КАМАЗ. Максимальный рост (+173,1%) показал КАМАЗ 5490. Самое сильное падение в десятке лидеров зафиксировано у Volvo FH (-55,2%).
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам первых пяти месяцев 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране составил 26,5 тыс. единиц, что на 10,5% меньше, чем в январе – мае прошлого года.
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В МАЕ 2020 г. (шт.)
* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV.