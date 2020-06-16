Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в мае 2020 года

16 июня 2020 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 305 тыс. единиц. Это на 28,7% меньше, чем в мае 2019 года. Как отмечают эксперты агентства, падение рынка во многом связано с продолжающейся пандемией коронавируса.
Лидерство на вторичном рынке страны по-прежнему принадлежит отечественной LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлась почти четверть (24,6%) от общего объема. В количественном выражении это составило 75,2 тыс. штук, что на 30,7% ниже результата годичной давности.
Лучшим иностранным брендом остается японская Toyota, объем перепродаж которой в мае составил 34,8 тыс. экземпляров (-26%). Третьим стал еще один бренд из Японии – Nissan, с результатом 17,5 тыс. единиц (-26,7%). В ТОП-5 также вошли корейские марки Hyundai (16 тыс. шт.; -28,3%) и KIA (15,4 тыс. шт., -27,4%).
Эксперты отмечают, что все 10 брендов-лидеров в мае демонстрируют отрицательную динамику рынка, в диапазоне 25 – 35%. При этом меньше других потеряла на вторичном рынке Renault (-25,1%), а больше всего – американский Ford (-35,1%).
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В МАЕ 2020 ГОДА (шт.)
Самой популярной моделью российского вторичного рынка в мае 2020 года остается хэтчбек LADA 2114 «Самара-2». Объем его перепродаж составил 7,7 тыс. экземпляров, что на 30% ниже показателя мая прошлого года. На втором месте находится Ford Focus с результатом в почти 7 тыс. единиц (-35,9%).
Третью строчку заняла LADA 2107. Ее объем вторичного рынка сократился на 35,1% до 6,5 тыс. машин. Четвертым стал корейский Hyundai Solaris с результатом 6,2 тыс. экземпляров. Здесь сокращение объемов составило 28,4%. Замкнул первую пятерку еще один «кореец» – KIA Rio (6 тыс. шт.; -27,4%).
Отметим, что меньше всех в ТОП-10 на вторичном рынке потерял отечественный внедорожник LADA 4x4 – его объемы перепродаж уменьшились «всего» на 16,2%.
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В МАЕ 2020 ГОДА (шт.)
В целом по итогам января – мая 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 1 млн 762,1 тыс. единиц. Это на 13,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Эти автомобили с пробегом (а также новые) можно найти в салонах проверенных дилеров.