Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в мае 2020 года

16 июня 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 305 тыс. единиц. Это на 28,7% меньше, чем в мае 2019 года. Как отмечают эксперты агентства, падение рынка во многом связано с продолжающейся пандемией коронавируса.

Лидерство на вторичном рынке страны по-прежнему принадлежит отечественной LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлась почти четверть (24,6%) от общего объема. В количественном выражении это составило 75,2 тыс. штук, что на 30,7% ниже результата годичной давности.

Лучшим иностранным брендом остается японская Toyota, объем перепродаж которой в мае составил 34,8 тыс. экземпляров (-26%). Третьим стал еще один бренд из Японии – Nissan, с результатом 17,5 тыс. единиц (-26,7%). В ТОП-5 также вошли корейские марки Hyundai (16 тыс. шт.; -28,3%) и KIA (15,4 тыс. шт., -27,4%).

Эксперты отмечают, что все 10 брендов-лидеров в мае демонстрируют отрицательную динамику рынка, в диапазоне 25 – 35%. При этом меньше других потеряла на вторичном рынке Renault (-25,1%), а больше всего – американский Ford (-35,1%).

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В МАЕ 2020 ГОДА (шт.)