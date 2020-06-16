Российский рынок новых LCV в мае 2020 года

16 июня 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 5,5 тыс. единиц, что на 27% меньше, чем в мае 2019 года. Продолжающееся рыночное падение во многом связано с ограничениями в сфере авторитейла из-за пандемии коронавируса.

Первую строчку в рейтинге самых популярных марок LCV занимает отечественный бренд GAZ. На его долю в прошлом месяце пришлось 44% от общего объема, или почти 2,5 тыс. новых таких автомобилей – на 29,6% меньше, чем в мае 2019-го. Следом, со значительным отставанием, идет американский Ford с показателем 954 автомобиля. Этот бренд показал самый высокий в ТОП-10 рост – плюс 33,1%. Третьим стал еще один отечественный бренд, УАЗ, с результатом 776 купленных легких коммерческих машин (-37,1%). В пятерку лидеров также вошли российская LADA (581 шт.; -20,7%) и немецкий Volkswagen (186 шт.; -50,4%).

Как отмечают эксперты, только две марки из первой десятки в мае показали положительную динамику. Помимо уже упомянутого Ford, рыночный рост отмечен еще у итальянского Fiat (+9,4%). Остальные бренды находятся в «минусе», а самое серьезное падение рынка (более чем вдвое) зафиксировано у немецких Volkswagen (-50,4%) и Mercedes-Benz (-58,2%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В МАЕ 2020 ГОДА (шт.)