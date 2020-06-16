Российский рынок новых LCV в мае 2020 года

16 июня 2020 года
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 5,5 тыс. единиц, что на 27% меньше, чем в мае 2019 года. Продолжающееся рыночное падение во многом связано с ограничениями в сфере авторитейла из-за пандемии коронавируса.
Первую строчку в рейтинге самых популярных марок LCV занимает отечественный бренд GAZ. На его долю в прошлом месяце пришлось 44% от общего объема, или почти 2,5 тыс. новых таких автомобилей – на 29,6% меньше, чем в мае 2019-го. Следом, со значительным отставанием, идет американский Ford с показателем 954 автомобиля. Этот бренд показал самый высокий в ТОП-10 рост – плюс 33,1%. Третьим стал еще один отечественный бренд, УАЗ, с результатом 776 купленных легких коммерческих машин (-37,1%). В пятерку лидеров также вошли российская LADA (581 шт.; -20,7%) и немецкий Volkswagen (186 шт.; -50,4%).
Как отмечают эксперты, только две марки из первой десятки в мае показали положительную динамику. Помимо уже упомянутого Ford, рыночный рост отмечен еще у итальянского Fiat (+9,4%). Остальные бренды находятся в «минусе», а самое серьезное падение рынка (более чем вдвое) зафиксировано у немецких Volkswagen (-50,4%) и Mercedes-Benz (-58,2%).
ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В МАЕ 2020 ГОДА (шт.)
В модельной структуре рынка лидерство принадлежит GAZ Gazelle Next, на долю которой в мае пришлось 22% от всего рынка новых LCV. В количественном выражении это составляет 1,2 тыс. единиц, что на 36,9% меньше, чем в мае 2019 года. Вторым стал Ford Transit (951 шт.; +37,8%), а замкнул тройку лидеров GAZ 3302 (625 шт.; -27,8%).
Так же, как и у брендов, среди моделей-лидеров только две находятся «в плюсе» по итогам мая. Кроме Ford Transit (+37,8%) рост рынка почти в 2 раза отмечен у GAZ 2705 (+97,3%). А вот самое сильное падение произошло у УАЗ 3909 (-46,1%).
По итогам же пяти месяцев 2020 года рынок новых LCV снизился на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом объем этого рынка с начала года составил 34,7 тыс. штук.
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В МАЕ 2020 ГОДА (шт.)
* В данном случае LCV – это транспортные средства полной массой до 3,5 т для коммерческой перевозки небольших грузов и пассажиров. Также к категории LCV мы причисляем коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 6 т и вместимостью до 19 пассажиров (если транспортное средство изготовлено на базе модели, входящей в сегмент LCV). Из числа пикапов к категории LCV нами относятся только пикапы производства ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС), как используемые преимущественно в коммерческих целях (учитываются в статистике по марке LADA).