ТОП-20 регионов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом в январе – апреле 2020 года

4 июня 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам января – апреля 2020 года составил около 1,5 млн единиц, что на 10% меньше показателя за аналогичный период 2019 года.

Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит около 10% от всех перепроданных автомобилей в стране. По результатам четырех месяцев первое место в региональном рейтинге сохраняет Московская область, объем вторичного рынка которой составил 75 тыс. экземпляров. При этом подмосковный рынок упал на 13,9%.

Столица занимает вторую строчку с результатом 70,9 тыс. перепроданных машин и также ушла «в минус» (-16,7%). Краснодарский край находится на третьем месте рейтинга. За указанный период здесь было перепродано 62 тыс. автомобилей (-22,1%). Четвертый по объему в стране – вторичный рынок Свердловской области – снизился на 4,6% до 45,4 тыс. штук. Пятерку лидеров замыкает Санкт-Петербург. Жители Северной столицы с января по апрель приобрели 41,8 тыс. подержанных машин (-10,3%).

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом за 4 месяца 2020 года также вошли: Ростовская область (41,2 тыс. шт.; -14,3%), Башкортостан (40,3 тыс. шт.; -10,7%), Татарстан (37,6 тыс. шт.; -7,7%), Челябинская область (37,2 тыс. шт.; -8,3%) и Новосибирская область (34,8 тыс. шт.; -11,3%). На перечисленные регионы приходится треть всего объема российского вторичного рынка.

Эксперты отмечают, что даже в первой двадцатке субъектов РФ, на которые суммарно приходится более половины вторичного рынка (54%), нет ни одного с положительной динамикой. На все, без исключения, повлияла ситуация с коронавирусом и режим самоизоляции, с разной долей ограничений введенный в регионах. Все представленные в таблице региональные рынки автомобилей с пробегом ушли в «минус», в диапазоне от -4,4% (Иркутская область) до -22,1% (Краснодарский край). А в целом по стране лишь в 5 субъектах сохранился небольшой рост, но они не вошли в ТОП-20 по объему.

Однако, если посмотреть на статистику только апреля 2020 года, очевидно, насколько сильно ухудшилась ситуация. Эксперты отметили, что теперь буквально все российские регионы показывают отрицательную динамику, причем у всех она выражена двузначными числами. На примере представленного рейтинга отчетливо заметна глубина этого падения. Больше всего в первой двадцатке «просели» перепродажи в Москве (-66,7%), а «лучше» других выглядят показатели Кемеровской области (-22,5%).

ТОП-20 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

В ЯНВАРЕ – АПРЕЛЕ 2020 ГОДА