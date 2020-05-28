Итоги национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020»

28 мая 2020 года
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и Авито Авто озвучили итоги 6-й национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020». Учитывая сложившуюся ситуацию, церемония награждения победителей проводилась в режиме онлайн (на сайте autodealerawards.ru). Генеральный партнер премии – ЛУКОЙЛ Смазочные материалы.
Целью национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» является определение наиболее передовых дилерских центров и холдингов в сфере организации продаж и сервиса. К участию в ней были приглашены абсолютно все официальные дилерские центры со всей России (около 3,3 тысячи). На основе анализа деятельности нескольких сотен дилерских центров экспертами агентства «АВТОСТАТ» (на базе полученной интегральной оценки в баллах) были определены лидеры 2020 года.
Как и прежде, в общероссийский рейтинг вошли лидеры рынка авторитейла. При этом все дилерские центры были сгруппированы не только по трем сегментам (массовый, премиум, Luxury), но и по месту географического расположения. В массовом сегменте – отдельно «соревновались» Москва, Санкт-Петербург, Центральный регион (ЦФО и СЗФО), Приволжский регион (ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), Восточный регион (УФО, СФО и ДФО). В премиальном – Москва и Санкт-Петербург, регионы. В Luxury – вся Россия.
Что касается холдингов, то их эксперты тоже разделили на три группы, в зависимости от масштаба бизнеса: до 10 дилерских контрактов; 10 – 20 дилерских контрактов; более 20 дилерских контрактов. В каждой группе были названы победители в следующих номинациях:
- лучший дилер / холдинг по организации продаж новых автомобилей;
- лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом;
- лучший дилер / холдинг по организации сервиса.
Кроме того, второй год подряд Авито Авто определяет победителя в номинации «Маркетинг – Автомобили с пробегом», в которой участвовали как официальные, так и независимые дилерские центры со всей России. Эта номинация представляет собой рейтинг дилерских центров, составленных на основе анализа данных по размещению объявлений на Авито. Здесь были рассчитаны следующие показатели:
- оборачиваемость склада дилерского центра для автомобилей с пробегом сегмента масс-маркет;
- оборачиваемость капитала дилерского центра для автомобилей с пробегом премиум-сегмента.
Также в рамках проекта были определены лучшие дилерские сети в специальной номинации «Доверие потребителей» (в массовом и премиальном сегментах), которая основана на опросе автовладельцев – участников панели аналитического агентства «АВТОСТАТ» и пользователей Авито Авто. В опросе приняли участие более 15 000 российских автовладельцев, которые в 2019 году обслуживали свой автомобиль у официального дилера.
Победители в каждой номинации определялись на основе частных рейтингов по ряду показателей с использованием весовых коэффициентов*.
Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «АВТОСТАТ», куратор проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА»:
- Это уже шестая по счету премия «АВТОДИЛЕР ГОДА» и мы очень рады, что в непростое для дилерского сообщества время (уход отдельных брендов с российского рынка, сокращение модельных рядов и дилерской сети, сложная экономическая ситуация) интерес к ней растет. В этом году мы получили более 500 заявок от дилеров и холдингов, и это не только постоянные, но и новые участники.
Напомню, что уникальность нашей премии состоит в том, что мы оцениваем различные аспекты работы дилерского центра (и продажи, и сервис). Далее на основе интегральной оценки (которая рассчитывается по целому ряду показателей) мы выбираем лучших российских автодилеров, которые могут гордиться своими достижениями и активно использовать почетное звание «АВТОДИЛЕР ГОДА» для продвижения своих компаний.
Кирилл Вотяков, руководитель категории Авито Автомобили:
- Мы проводим премию «АВТОДИЛЕР ГОДА» уже шестой год подряд и с радостью отмечаем, что интерес профессионального сообщества к ней растет. В этом году, учитывая сложившуюся ситуацию, мы изменили формат мероприятия и впервые провели церемонию награждения онлайн. Наша цель – способствовать формированию цивилизованного, прозрачного рынка со здоровой конкуренцией и поощрять дилеров, которые своей успешной работой помогают формировать профессиональные стандарты для коллег. Это приобретает особую значимость сегодня, когда перемены, связанные с пандемией коронавируса, ставят перед всеми игроками рынка новые вызовы.
Мы прекрасно понимаем ту ценность и гордость для дилера, которую несет за собой победа в ежегодной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА», поэтому мы приняли решение отмечать победителей премии на Авито Авто специальном значком ― «Победитель премии «АВТОДИЛЕР ГОДА». Мы уверены, что данная продуктовая разработка усилит интерес пользователей и поможет привлечь еще больше покупателей к объявлениям дилеров-победителей. Клиент сможет ознакомиться с тем, в каких номинациях и в каких годах побеждал дилер, а также узнать подробности о нашей премии.
ПОБЕДИТЕЛИ
Номинация: «Организация продаж новых автомобилей»
Холдинги
Сегментация по масштабу бизнеса:
более 20 дилерских контрактов – Автомобильная группа АВИЛОН
10 – 20 дилерских контрактов – Группа Лада-Сервис
менее 10 дилерских контрактов – компания Петровский Автоцентр
Дилеры
Разделение по сегментам и регионам:
Сегмент Luxury:
- Россия: официальный дилер Rolls-Royce (Автомобильная группа АВИЛОН)
Премиальный сегмент:
- Москва, Санкт-Петербург: БорисХоф Север BMW Москва (компания Инчкейп)
- Регионы: Лексус – Тюмень (Группа компаний КЛААС)
Массовый сегмент:
- Москва: Тойота Центр Внуково (компания Инчкейп)
- Санкт-Петербург: РОЛЬФ Пулково KIA
- Центральный регион (ЦФО и СЗФО): Хендэ Калуга (компания КорсГрупп)
- Приволжский регион (ПФО): Хендэ Набережные Челны (Группа компаний ТрансТехСервис)
- Южный регион (ЮФО и СКФО): Хендэ Ставрополь (Группа компаний КЛЮЧАВТО)
- Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Тойота Центр Красноярск (компания Медведь Холдинг)
Номинация: «Организация продаж автомобилей с пробегом»
Холдинги
Сегментация по масштабу бизнеса:
более 20 дилерских контрактов – КЛЮЧАВТО-Select (направление продаж автомобилей с пробегом)
10 – 20 дилерских контрактов – компания Инчкейп Россия
менее 10 дилерских контрактов – компания Максимум
Дилеры
Разделение по сегментам и регионам:
Сегмент Luxury:
- Россия: дилерский центр Lamborghini Moscow (компания АВТОDОМ)
Премиальный сегмент:
- Москва, Санкт-Петербург: БорисХоф Север BMW Москва (компания Инчкейп)
- Регионы: Mercedes-Benz Казань (компания КАНАВТО)
Массовый сегмент:
- Москва: Тойота Центр Волгоградский (компания РОЛЬФ)
- Санкт-Петербург: РОЛЬФ Пулково KIA
- Центральный регион (ЦФО и СЗФО): ФРЕШ КИА Воронеж
- Приволжский регион (ПФО): Тойота Центр Ульяновск (компания ТОН-АВТО)
- Южный регион (ЮФО и СКФО): Тойота Центр Кубань (компания БИЗНЕСКАР)
- Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Хендэ Автоцентр Кемерово (компания Сибинпэкс)
Номинация: «Организация сервиса»
Холдинги
Сегментация по масштабу бизнеса:
более 20 дилерских контрактов – компания АвтоСпецЦентр
10 – 20 дилерских контрактов – компания Инчкейп Россия
менее 10 дилерских контрактов – компания Аксель Групп
Дилеры
Разделение по сегментам и регионам:
Премиальный сегмент:
- Москва, Санкт-Петербург: BMW РОЛЬФ-Премиум Алтуфьево Москва
- Регионы: Лексус – Тюмень (Группа компаний КЛААС)
Массовый сегмент:
- Москва: Тойота Центр Ясенево (компания РОЛЬФ)
- Санкт-Петербург: Петровский Автоцентр Рено-Софийская
- Центральный регион (ЦФО и СЗФО): Тойота Центр Вологда (компания МАРТЕН)
- Приволжский регион (ПФО): дилерский центр LADA, Сибирский тракт Казань (компания КАНАВТО)
- Южный регион (ЮФО и СКФО): Хендэ Сочи (Группа компаний КЛЮЧАВТО)
- Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Тойота Центр Тюмень Юг (Группа компаний КЛААС)
Номинация Авито: «Маркетинг – Автомобили с пробегом»
Премиальный сегмент:
Показатель – оборачиваемость капитала дилерского центра
Москва: БалтАвтротрейд-М BMW на Рублевке
Массовый сегмент:
Показатель – оборачиваемость склада дилерского центра
Сегментация по масштабу склада автомобилей и регионам:
Сток 70+ автомобилей
Москва и Санкт-Петербург: ГК Р-Моторс Автомобили с пробегом (Санкт-Петербург)
Приволжский регион (ПФО): Нижегородец (Группа компаний Нижегородец) (Нижний Новгород)
Сток 20 – 70 автомобилей
Приволжский регион (ПФО): Автодвор+ (Уфа)
Номинация: «Доверие потребителей»
Премиальный сегмент: Lexus
Массовый сегмент: Mazda
(по данным опроса участников панели АВТОСТАТ и пользователей Авито Авто)
* Методика определения победителей премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020»:
Номинация: «Организация продаж – Новые автомобили»
1. Оценка холдингов.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- суммарный объем продаж новых автомобилей;
- объем продаж новых автомобилей на 1 дилерский контракт;
- выручка от продаж новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;
- количество проданных новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;
- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 сотрудника отдела продаж;
- динамика продаж холдинга, 2019/2018.
2. Оценка дилеров.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- объем продаж новых автомобилей к численности населения региона присутствия;
- выручка от продаж новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;
- количество проданных новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;
- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 сотрудника отдела продаж;
- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 автомобиль.
Номинация: «Организация продаж – Автомобили с пробегом»
1. Оценка холдингов.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- суммарный объем продаж автомобилей с пробегом;
- выручка от продаж автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;
- количество проданных автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;
- динамика продаж холдинга, 2019/2018.
2. Оценка дилеров.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- суммарный объем продаж автомобилей с пробегом;
- выручка от продаж автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;
- количество проданных автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;
- динамика продаж дилера, 2019/2018.
Номинация: «Организация сервиса»
1. Оценка холдингов.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- выручка от услуг ТО и ремонта;
- выручка от ТО и ремонта на 1 продуктивного работника службы сервиса;
- выручка от продаж запасных частей;
- выручка от продаж запасных частей на 1 работника сервисной службы.
2. Оценка дилеров.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- общее количество заездов на СТО;
- количество машинозаездов на 1 работника сервисной службы;
- выручка от услуг ТО и ремонта;
- выручка от продаж запасных частей;
- средний чек на обслуживание;
- выручка от ТО и ремонта на 1 работника сервисной службы;
- динамика заездов на СТО, 2019/2018.
Номинация: «Маркетинг – Автомобили с пробегом»
Оценка дилеров.
Рейтинг ДЦ составлен на основе анализа данных по размещению объявления на «Авито Авто».
Рассчитаны следующие показатели:
- оборачиваемость склада дилерского центра для автомобилей с пробегом сегмента масс-маркет;
- оборачиваемость капитала дилерского центра для автомобилей с пробегом премиум-сегмента.
Номинация: «Доверие потребителей»
Оценка дистрибьюторов (дилерской сети).
Индекс «Доверие потребителей» рассчитывался из следующих частных показателей:
- удовлетворенность обслуживанием в дилерском центре;
- доверие обслуживанию в сервисном центре дилера.
В этом опросе приняли участие более 15 000 российских автовладельцев, являющихся участниками панели аналитического агентства «АВТОСТАТ» и пользователями «Авито Авто», и обслуживавших свой автомобиль у официального дилера в 2019 году.