Итоги национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020»

28 мая 2020 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и Авито Авто озвучили итоги 6-й национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020». Учитывая сложившуюся ситуацию, церемония награждения победителей проводилась в режиме онлайн (на сайте autodealerawards.ru). Генеральный партнер премии – ЛУКОЙЛ Смазочные материалы.

Целью национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» является определение наиболее передовых дилерских центров и холдингов в сфере организации продаж и сервиса. К участию в ней были приглашены абсолютно все официальные дилерские центры со всей России (около 3,3 тысячи). На основе анализа деятельности нескольких сотен дилерских центров экспертами агентства «АВТОСТАТ» (на базе полученной интегральной оценки в баллах) были определены лидеры 2020 года.

Как и прежде, в общероссийский рейтинг вошли лидеры рынка авторитейла. При этом все дилерские центры были сгруппированы не только по трем сегментам (массовый, премиум, Luxury), но и по месту географического расположения. В массовом сегменте – отдельно «соревновались» Москва, Санкт-Петербург, Центральный регион (ЦФО и СЗФО), Приволжский регион (ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), Восточный регион (УФО, СФО и ДФО). В премиальном – Москва и Санкт-Петербург, регионы. В Luxury – вся Россия.

Что касается холдингов, то их эксперты тоже разделили на три группы, в зависимости от масштаба бизнеса: до 10 дилерских контрактов; 10 – 20 дилерских контрактов; более 20 дилерских контрактов. В каждой группе были названы победители в следующих номинациях:

- лучший дилер / холдинг по организации продаж новых автомобилей;

- лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом;

- лучший дилер / холдинг по организации сервиса.

Кроме того, второй год подряд Авито Авто определяет победителя в номинации «Маркетинг – Автомобили с пробегом», в которой участвовали как официальные, так и независимые дилерские центры со всей России. Эта номинация представляет собой рейтинг дилерских центров, составленных на основе анализа данных по размещению объявлений на Авито. Здесь были рассчитаны следующие показатели:

- оборачиваемость склада дилерского центра для автомобилей с пробегом сегмента масс-маркет;

- оборачиваемость капитала дилерского центра для автомобилей с пробегом премиум-сегмента.

Также в рамках проекта были определены лучшие дилерские сети в специальной номинации «Доверие потребителей» (в массовом и премиальном сегментах), которая основана на опросе автовладельцев – участников панели аналитического агентства «АВТОСТАТ» и пользователей Авито Авто. В опросе приняли участие более 15 000 российских автовладельцев, которые в 2019 году обслуживали свой автомобиль у официального дилера.

Победители в каждой номинации определялись на основе частных рейтингов по ряду показателей с использованием весовых коэффициентов*.

Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «АВТОСТАТ», куратор проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА»:

- Это уже шестая по счету премия «АВТОДИЛЕР ГОДА» и мы очень рады, что в непростое для дилерского сообщества время (уход отдельных брендов с российского рынка, сокращение модельных рядов и дилерской сети, сложная экономическая ситуация) интерес к ней растет. В этом году мы получили более 500 заявок от дилеров и холдингов, и это не только постоянные, но и новые участники.

Напомню, что уникальность нашей премии состоит в том, что мы оцениваем различные аспекты работы дилерского центра (и продажи, и сервис). Далее на основе интегральной оценки (которая рассчитывается по целому ряду показателей) мы выбираем лучших российских автодилеров, которые могут гордиться своими достижениями и активно использовать почетное звание «АВТОДИЛЕР ГОДА» для продвижения своих компаний.

Кирилл Вотяков, руководитель категории Авито Автомобили:

- Мы проводим премию «АВТОДИЛЕР ГОДА» уже шестой год подряд и с радостью отмечаем, что интерес профессионального сообщества к ней растет. В этом году, учитывая сложившуюся ситуацию, мы изменили формат мероприятия и впервые провели церемонию награждения онлайн. Наша цель – способствовать формированию цивилизованного, прозрачного рынка со здоровой конкуренцией и поощрять дилеров, которые своей успешной работой помогают формировать профессиональные стандарты для коллег. Это приобретает особую значимость сегодня, когда перемены, связанные с пандемией коронавируса, ставят перед всеми игроками рынка новые вызовы.

Мы прекрасно понимаем ту ценность и гордость для дилера, которую несет за собой победа в ежегодной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА», поэтому мы приняли решение отмечать победителей премии на Авито Авто специальном значком ― «Победитель премии «АВТОДИЛЕР ГОДА». Мы уверены, что данная продуктовая разработка усилит интерес пользователей и поможет привлечь еще больше покупателей к объявлениям дилеров-победителей. Клиент сможет ознакомиться с тем, в каких номинациях и в каких годах побеждал дилер, а также узнать подробности о нашей премии.

ПОБЕДИТЕЛИ

Номинация: «Организация продаж новых автомобилей»

Холдинги

Сегментация по масштабу бизнеса:

более 20 дилерских контрактов – Автомобильная группа АВИЛОН

10 – 20 дилерских контрактов – Группа Лада-Сервис

менее 10 дилерских контрактов – компания Петровский Автоцентр

Дилеры

Разделение по сегментам и регионам:

Сегмент Luxury:

- Россия: официальный дилер Rolls-Royce (Автомобильная группа АВИЛОН)

Премиальный сегмент:

- Москва, Санкт-Петербург: БорисХоф Север BMW Москва (компания Инчкейп)

- Регионы: Лексус – Тюмень (Группа компаний КЛААС)

Массовый сегмент:

- Москва: Тойота Центр Внуково (компания Инчкейп)

- Санкт-Петербург: РОЛЬФ Пулково KIA

- Центральный регион (ЦФО и СЗФО): Хендэ Калуга (компания КорсГрупп)

- Приволжский регион (ПФО): Хендэ Набережные Челны (Группа компаний ТрансТехСервис)

- Южный регион (ЮФО и СКФО): Хендэ Ставрополь (Группа компаний КЛЮЧАВТО)

- Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Тойота Центр Красноярск (компания Медведь Холдинг)

Номинация: «Организация продаж автомобилей с пробегом»

Холдинги

Сегментация по масштабу бизнеса:

более 20 дилерских контрактов – КЛЮЧАВТО-Select (направление продаж автомобилей с пробегом)

10 – 20 дилерских контрактов – компания Инчкейп Россия

менее 10 дилерских контрактов – компания Максимум

Дилеры

Разделение по сегментам и регионам:

Сегмент Luxury:

- Россия: дилерский центр Lamborghini Moscow (компания АВТОDОМ)

Премиальный сегмент:

- Москва, Санкт-Петербург: БорисХоф Север BMW Москва (компания Инчкейп)

- Регионы: Mercedes-Benz Казань (компания КАНАВТО)

Массовый сегмент:

- Москва: Тойота Центр Волгоградский (компания РОЛЬФ)

- Санкт-Петербург: РОЛЬФ Пулково KIA

- Центральный регион (ЦФО и СЗФО): ФРЕШ КИА Воронеж

- Приволжский регион (ПФО): Тойота Центр Ульяновск (компания ТОН-АВТО)

- Южный регион (ЮФО и СКФО): Тойота Центр Кубань (компания БИЗНЕСКАР)

- Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Хендэ Автоцентр Кемерово (компания Сибинпэкс)

Номинация: «Организация сервиса»

Холдинги

Сегментация по масштабу бизнеса:

более 20 дилерских контрактов – компания АвтоСпецЦентр

10 – 20 дилерских контрактов – компания Инчкейп Россия

менее 10 дилерских контрактов – компания Аксель Групп

Дилеры

Разделение по сегментам и регионам:

Премиальный сегмент:

- Москва, Санкт-Петербург: BMW РОЛЬФ-Премиум Алтуфьево Москва

- Регионы: Лексус – Тюмень (Группа компаний КЛААС)

Массовый сегмент:

- Москва: Тойота Центр Ясенево (компания РОЛЬФ)

- Санкт-Петербург: Петровский Автоцентр Рено-Софийская

- Центральный регион (ЦФО и СЗФО): Тойота Центр Вологда (компания МАРТЕН)

- Приволжский регион (ПФО): дилерский центр LADA, Сибирский тракт Казань (компания КАНАВТО)

- Южный регион (ЮФО и СКФО): Хендэ Сочи (Группа компаний КЛЮЧАВТО)

- Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Тойота Центр Тюмень Юг (Группа компаний КЛААС)

Номинация Авито: «Маркетинг – Автомобили с пробегом»

Премиальный сегмент:

Показатель – оборачиваемость капитала дилерского центра

Москва: БалтАвтротрейд-М BMW на Рублевке

Массовый сегмент:

Показатель – оборачиваемость склада дилерского центра

Сегментация по масштабу склада автомобилей и регионам:

Сток 70+ автомобилей

Москва и Санкт-Петербург: ГК Р-Моторс Автомобили с пробегом (Санкт-Петербург)

Приволжский регион (ПФО): Нижегородец (Группа компаний Нижегородец) (Нижний Новгород)

Сток 20 – 70 автомобилей

Приволжский регион (ПФО): Автодвор+ (Уфа)

Номинация: «Доверие потребителей»

Премиальный сегмент: Lexus

Массовый сегмент: Mazda

(по данным опроса участников панели АВТОСТАТ и пользователей Авито Авто)

* Методика определения победителей премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020»:

Номинация: «Организация продаж – Новые автомобили»

1. Оценка холдингов.

Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:

- суммарный объем продаж новых автомобилей;

- объем продаж новых автомобилей на 1 дилерский контракт;

- выручка от продаж новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;

- количество проданных новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;

- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 сотрудника отдела продаж;

- динамика продаж холдинга, 2019/2018.

2. Оценка дилеров.

Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:

- объем продаж новых автомобилей к численности населения региона присутствия;

- выручка от продаж новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;

- количество проданных новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;

- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 сотрудника отдела продаж;

- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 автомобиль.

Номинация: «Организация продаж – Автомобили с пробегом»

1. Оценка холдингов.

Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:

- суммарный объем продаж автомобилей с пробегом;

- выручка от продаж автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;

- количество проданных автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;

- динамика продаж холдинга, 2019/2018.

2. Оценка дилеров.

Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:

- суммарный объем продаж автомобилей с пробегом;

- выручка от продаж автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;

- количество проданных автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;

- динамика продаж дилера, 2019/2018.

Номинация: «Организация сервиса»

1. Оценка холдингов.

Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:

- выручка от услуг ТО и ремонта;

- выручка от ТО и ремонта на 1 продуктивного работника службы сервиса;

- выручка от продаж запасных частей;

- выручка от продаж запасных частей на 1 работника сервисной службы.

2. Оценка дилеров.

Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:

- общее количество заездов на СТО;

- количество машинозаездов на 1 работника сервисной службы;

- выручка от услуг ТО и ремонта;

- выручка от продаж запасных частей;

- средний чек на обслуживание;

- выручка от ТО и ремонта на 1 работника сервисной службы;

- динамика заездов на СТО, 2019/2018.

Номинация: «Маркетинг – Автомобили с пробегом»

Оценка дилеров.

Рейтинг ДЦ составлен на основе анализа данных по размещению объявления на «Авито Авто».

Рассчитаны следующие показатели:

- оборачиваемость склада дилерского центра для автомобилей с пробегом сегмента масс-маркет;

- оборачиваемость капитала дилерского центра для автомобилей с пробегом премиум-сегмента.

Номинация: «Доверие потребителей»

Оценка дистрибьюторов (дилерской сети).

Индекс «Доверие потребителей» рассчитывался из следующих частных показателей:

- удовлетворенность обслуживанием в дилерском центре;

- доверие обслуживанию в сервисном центре дилера.

В этом опросе приняли участие более 15 000 российских автовладельцев, являющихся участниками панели аналитического агентства «АВТОСТАТ» и пользователями «Авито Авто», и обслуживавших свой автомобиль у официального дилера в 2019 году.