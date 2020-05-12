Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в апреле 2020 года

12 мая 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 251,8 тыс. единиц. Это на 47,8% меньше, чем в апреле 2019 года. Как отмечают эксперты агентства, такое сильное падение рынка во многом произошло из-за пандемии коронавируса, которая повлекла введение нерабочего режима в апреле.

Лидерство на вторичном рынке страны по-прежнему принадлежит отечественной LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлась почти четверть от общего объема (24%). В количественном выражении это составило 60,5 тыс. штук, что вдвое ниже (-50,9%) результата годичной давности.

Лучшим иностранным брендом остается японская Toyota, объем перепродаж которой в апреле составил 32,5 тыс. экземпляров (-38,4%). Третьим стал еще один бренд из Японии – Nissan, с результатом 14,9 тыс. единиц (-45,4%). В ТОП-5 также вошли корейские марки Hyundai (12,6 тыс. шт.; -49,8%) и KIA (12 тыс. шт., -47,2%).

Эксперты отмечают, что все 10 брендов-лидеров в апреле демонстрируют отрицательную динамику продаж. При этом меньше других потеряла на вторичном рынке Toyota (-38,4%), а больше всего – американский Ford (-52%).

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА (шт.)