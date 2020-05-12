Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в апреле 2020 года

12 мая 2020 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 251,8 тыс. единиц. Это на 47,8% меньше, чем в апреле 2019 года. Как отмечают эксперты агентства, такое сильное падение рынка во многом произошло из-за пандемии коронавируса, которая повлекла введение нерабочего режима в апреле.
Лидерство на вторичном рынке страны по-прежнему принадлежит отечественной LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлась почти четверть от общего объема (24%). В количественном выражении это составило 60,5 тыс. штук, что вдвое ниже (-50,9%) результата годичной давности.
Лучшим иностранным брендом остается японская Toyota, объем перепродаж которой в апреле составил 32,5 тыс. экземпляров (-38,4%). Третьим стал еще один бренд из Японии – Nissan, с результатом 14,9 тыс. единиц (-45,4%). В ТОП-5 также вошли корейские марки Hyundai (12,6 тыс. шт.; -49,8%) и KIA (12 тыс. шт., -47,2%).
Эксперты отмечают, что все 10 брендов-лидеров в апреле демонстрируют отрицательную динамику продаж. При этом меньше других потеряла на вторичном рынке Toyota (-38,4%), а больше всего – американский Ford (-52%).
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА (шт.)
Самой популярной моделью российского вторичного рынка в апреле 2020 года остается хэтчбек LADA 2114 «Самара-2». Объем его перепродаж составил 6,3 тыс. экземпляров, что на 48,8% ниже показателя апреля прошлого года. На втором месте находится Ford Focus с результатом 5,7 тыс. единиц (-50,3%).
Третью строчку заняла Toyota Corolla. Ее объем вторичного рынка сократился меньше, чем у других моделей-лидеров – «всего» на 40,7% до 5,5 тыс. машин. Четвертым стал седан LADA 2107 с результатом 5,1 тыс. экземпляров. Здесь сокращение объемов было максимальным в рейтинге и составило 55,9%. Замкнул первую пятерку российский внедорожник LADA 4х4 (4,9 тыс. шт.; -44,4%).
Отметим также, что по итогам января – апреля 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 млн 457,1 тыс. единиц. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ 2020 ГОДА (шт.)