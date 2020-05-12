Российский рынок новых грузовых автомобилей в апреле 2020 года

12 мая 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России сократился на 32,5% по сравнению с апрелем 2019 года и составил 4,7 тыс. единиц. Как отмечают эксперты агентства, столь ощутимое падение рынка во многом произошло из-за ограничений в работе авторитейлеров, вызванных пандемией коронавируса.

Первенство среди марок на рынке грузовиков по-прежнему удерживает российский KAMAZ, на долю которого в апреле пришлось более трети (37,8%) от общего объема. В количественном выражении это соответствует 1 783 штукам – на 27,5% меньше, чем в апреле 2019 года.

Гораздо меньшим тиражом за этот период разошлись грузовики марки GAZ. Этот бренд занял второе место в рейтинге с результатом 497 автомобилей (-31,9%). Далее следуют шведские Scania (313 шт.; -32%) и Volvo (291 шт.; -37,8%).

Кроме них, в ТОП-5 грузового сегмента вошел еще и российский Ural (278 шт.) – единственный бренд в представленном рейтинге, показавший за отчетный период положительную динамику (+6,9%). Остальные девять брендов-лидеров по итогам апреля 2020 года оказались «в минусе», а наибольшее падение отмечено у Mercedes-Benz (-58,3%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2020 г. (шт.)