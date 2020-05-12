Российский рынок новых грузовых автомобилей в апреле 2020 года

12 мая 2020 года
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России сократился на 32,5% по сравнению с апрелем 2019 года и составил 4,7 тыс. единиц. Как отмечают эксперты агентства, столь ощутимое падение рынка во многом произошло из-за ограничений в работе авторитейлеров, вызванных пандемией коронавируса.
Первенство среди марок на рынке грузовиков по-прежнему удерживает российский KAMAZ, на долю которого в апреле пришлось более трети (37,8%) от общего объема. В количественном выражении это соответствует 1 783 штукам – на 27,5% меньше, чем в апреле 2019 года.
Гораздо меньшим тиражом за этот период разошлись грузовики марки GAZ. Этот бренд занял второе место в рейтинге с результатом 497 автомобилей (-31,9%). Далее следуют шведские Scania (313 шт.; -32%) и Volvo (291 шт.; -37,8%).
Кроме них, в ТОП-5 грузового сегмента вошел еще и российский Ural (278 шт.) – единственный бренд в представленном рейтинге, показавший за отчетный период положительную динамику (+6,9%). Остальные девять брендов-лидеров по итогам апреля 2020 года оказались «в минусе», а наибольшее падение отмечено у Mercedes-Benz (-58,3%).
ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2020 г. (шт.)
Лидером среди моделей вновь стал KAMAZ 43118, показатель которого по итогам прошлого месяца составил 412 экземпляров (-26,6%). На втором и третьем местах расположились КАМАZ 65115 (389 шт.; -20,9%) и GAZ Gazon Next (329 шт.; -38,4%) соответственно. Кроме них, в ТОП-5 апреля попали KAMAZ 5490 (253 шт.; -53,1%) и KAMAZ 6520 (193 шт.; +10,3%).
В апреле у двух моделей из ТОП-10 зафиксирован рост рынка. Максимальным он оказался у отмеченного ранее KAMAZ 6520 (+10,3%). Еще у одной модели – GAZ 3308 – рыночные объемы увеличились на 7,7%.
Остальные 8 моделей ушли «в минус», при этом самый сильный спад наблюдается у Mercedes-Benz Actros (-58,9%). Еще две модели потеряли в объемах более половины – KAMAZ 5490 (-53,1%) и Volvo FH (-51,5%).
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам первых четырех месяцев 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране составил 22,1 тыс. единиц, что на 10% меньше, чем в январе – апреле прошлого года.
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2020 г. (шт.)
* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV.