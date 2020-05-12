Российский рынок новых LCV в апреле 2020 года

12 мая 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 5,5 тыс. единиц, что на 44,1% меньше, чем в апреле 2019 года. Столь сильное рыночное падение во многом связано с ограничениями в сфере авторитейла из-за пандемии коронавируса.

Лидером рынка LCV остается отечественный бренд GAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось 48% от общего объема. Всего было куплено 2,6 тыс. новых таких автомобилей – на 41% меньше, чем в апреле 2019-го. Второе место, со значительным отставанием от лидера, занял УАЗ с показателем 897 автомобилей. Падение рынка у этого отечественного производителя тоже составило 41%. Самым популярным иностранным брендом стал американский Ford с результатом 686 купленных легких коммерческих машин (-31,7%). В пятерку лидеров здесь также вошли российская LADA (476 шт.; -53,7%) и немецкий Volkswagen (214 шт.; -61,6%).

Как отмечают эксперты, абсолютно все марки из первой десятки в апреле оказались «в минусе», при этом самый серьезное падение рынка (более чем вдвое) зафиксировано у немецкого Volkswagen и французского Peugeot (более 60%). Сравнительно неплохо дела идут у итальянского Fiat – здесь падение составило «всего» 20,8%.

Среди моделей с большим отрывом лидирует GAZ Gazelle Next, на долю которой в апреле пришлось почти четверть (24%) всего рынка новых LCV. В количественном выражении это составляет 1,3 тыс. единиц, что на 44,6% меньше, чем в апреле 2019 года. Вторым стал Ford Transit (682 шт.; -29,8%), а замкнул тройку лидеров GAZ 3302 (625 шт.; -41,7%).

Так же, как и бренды, все модели-лидеры демонстрируют отрицательную динамику рынка. При этом самое сильное падение отмечается у УАЗ «Профи» (-73,4%), а самое незначительное – у GAZ 2705 (-0,8%).

Что касается суммарной статистики по итогам четырех месяцев 2020 года, то здесь снижение рынка было менее существенным (-13%) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом объем рынка новых LCV с начала года составил 29,2 тыс. штук.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА (шт.)