Российский рынок новых легковых автомобилей в апреле. ТОП-10 марок и моделей

12 мая 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам апреля 2020 года жители нашей страны стали обладателями 54,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 64,2% ниже результата годичной давности (152,2 тыс. шт.).

Столь сильное падение связано с разразившейся пандемией коронавируса, которая повлекла введение нерабочего режима в апреле. Это, в свою очередь, самым негативным образом сказалось на работе дилеров, многие из которых были вынуждены свернуть физические продажи автомобилей и перевести их в онлайн. Кроме этого, изменились и условия регистрации транспортных средств в ГИБДД (только по предварительной записи). Также напомним, что часть покупателей, опасаясь подобного развития событий и роста цен, поспешили совершить покупку машин в марте, который, напомним, стал аномально успешным для рынка (рост к марту 2019 года составил 23%).

Наибольшее предпочтение россияне по-прежнему отдают отечественной марке LADA, которой в апреле принадлежит порядка четверти (23,4%) местного рынка. Так, за месяц было куплено 12,8 тыс. новых легковых автомобилей этого бренда, что на 64,3% меньше, чем в апреле 2019 года.

Первенство среди иномарок удерживает KIA, занимающая второе место в общем зачете. В прошлом месяце жители РФ приобрели 6,7 тыс. новых машин корейского бренда. Это на 66,4% меньше, чем год назад. Замыкает тройку лидеров еще один представитель Южной Кореи – Hyundai (5,3 тыс. шт.; -66,9%).

Далее в марочном рейтинге российского авторынка по итогам апреля 2020 года следуют Renault (4,9 тыс. шт.; -63,2%) и Toyota (3,9 тыс. шт.; -56,4%). Кроме них, в ТОП-10 попадают еще Volkswagen, Skoda, Nissan, BMW и Mitsubishi. При этом все они тоже показывают рыночное падение более чем наполовину.

ТОП-10 марок по объему рынка новых легковых автомобилей в апреле (шт.)