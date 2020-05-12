Российский рынок новых легковых автомобилей в апреле. ТОП-10 марок и моделей

12 мая 2020 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам апреля 2020 года жители нашей страны стали обладателями 54,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 64,2% ниже результата годичной давности (152,2 тыс. шт.).
Столь сильное падение связано с разразившейся пандемией коронавируса, которая повлекла введение нерабочего режима в апреле. Это, в свою очередь, самым негативным образом сказалось на работе дилеров, многие из которых были вынуждены свернуть физические продажи автомобилей и перевести их в онлайн. Кроме этого, изменились и условия регистрации транспортных средств в ГИБДД (только по предварительной записи). Также напомним, что часть покупателей, опасаясь подобного развития событий и роста цен, поспешили совершить покупку машин в марте, который, напомним, стал аномально успешным для рынка (рост к марту 2019 года составил 23%).
Наибольшее предпочтение россияне по-прежнему отдают отечественной марке LADA, которой в апреле принадлежит порядка четверти (23,4%) местного рынка. Так, за месяц было куплено 12,8 тыс. новых легковых автомобилей этого бренда, что на 64,3% меньше, чем в апреле 2019 года.
Первенство среди иномарок удерживает KIA, занимающая второе место в общем зачете. В прошлом месяце жители РФ приобрели 6,7 тыс. новых машин корейского бренда. Это на 66,4% меньше, чем год назад. Замыкает тройку лидеров еще один представитель Южной Кореи – Hyundai (5,3 тыс. шт.; -66,9%).
Далее в марочном рейтинге российского авторынка по итогам апреля 2020 года следуют Renault (4,9 тыс. шт.; -63,2%) и Toyota (3,9 тыс. шт.; -56,4%). Кроме них, в ТОП-10 попадают еще Volkswagen, Skoda, Nissan, BMW и Mitsubishi. При этом все они тоже показывают рыночное падение более чем наполовину.
ТОП-10 марок по объему рынка новых легковых автомобилей в апреле (шт.)
Лидерами модельного рейтинга в апреле также являются представители LADA. На первом месте находится «Гранта» – автомобили этого семейства разошлись тиражом в почти 4,6 тыс. новых экземпляров, показав падение на 67,4%. Вторую позицию занимает «Веста» с результатом 4,2 тыс. купленных машин (-64,9%).
Звание самой популярной иностранной модели в стране по-прежнему принадлежит KIA Rio. Так, в прошлом месяце россияне стали обладателями 2,8 тыс. таких автомобилей (седанов Rio и кросс-хэтчбеков Rio X-Line). Это на 68,2% меньше, чем в апреле 2019-го. В ТОП-5 здесь также вошли кроссовер Hyundai Creta (2,5 тыс. шт.; -62%) и универсал LADA Largus (1,6 тыс. шт.; -61%).
ТОП-10 моделей по объему рынка новых легковых автомобилей в апреле (шт.)
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 4 месяца нынешнего года российский рынок новых легковых машин тоже находится «в минусе». Так, за этот период его объем составил 430,1 тыс. единиц, что на 9,5% меньше, чем в январе – апреле 2019 года.
При этом среди марок-лидеров положительную динамику еще сохраняет Toyota (+2,4%), а в модельном рейтинге рыночный рост наблюдается у кроссоверов Hyundai Creta (+3,8%) и Volkswagen Tiguan (+8,3%).
Примечание: данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.