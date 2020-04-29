ТОП-30 регионов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом в 1 квартале 2020 года

29 апреля 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам января – марта 2020 года чуть превысил 1,2 млн единиц, что на 6% больше показателя за аналогичный период 2019 года.

Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит более 10% от всех перепроданных автомобилей в стране. По итогам трех месяцев первое место в региональном рейтинге сохраняет Московская область, объем вторичного рынка которой составил 63,3 тыс. экземпляров. При этом сам подмосковный рынок вырос на 2,4%. Столица занимает вторую строчку с результатом 62,4 тыс. перепроданных машин и также демонстрирует рыночный рост (+4,6%).

Краснодарский край с долей рынка менее 5% находится на третьем месте рейтинга. За указанный период здесь было перепродано 55 тыс. автомобилей (-4,7%). Четвертый по объему в стране – вторичный рынок Свердловской области – подрос на 9,9% до 36,2 тыс. штук, что эквивалентно доле в 3%. Пятерку лидеров замыкает Ростовская область, жители которой с января по март купили 35,1 тыс. подержанных машин (+3,6%).

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в 1 квартале 2020 года также вошли: Санкт-Петербург (34,8 тыс. шт.; +8,3%), Башкортостан (34 тыс. шт.; +10,5%), Татарстан (32 тыс. шт.; +13,8%), Челябинская область (31 тыс. шт.; +9,7%) и Новосибирская область (28,1 тыс. шт.; +3,3%). На перечисленные регионы приходится порядка 35% от всего объема российского вторичного рынка.

Отметим, что рост данного рынка зафиксирован в 28 из 30 представленных субъектов РФ. При этом в 15 регионах он выше общероссийского показателя. В Ставропольском крае наблюдается нулевая динамика вторичного рынка, а отрицательная (в ТОП-30) отмечена только в Краснодарском (-4,7%) и Алтайском (-0,2%) краях.

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

В ЯНВАРЕ – МАРТЕ 2020 ГОДА