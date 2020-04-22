Рынок новых легковых автомобилей в 1 квартале 2020 года. ТОП-30 регионов РФ

22 апреля 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в России за январь – март 2020 года составил 375,6 тыс. единиц. Это на 16,3% больше результата за аналогичный период прошлого года (322,9 тыс. шт.).

Самым крупным региональным рынком в стране по-прежнему остается Москва. Жители российской столицы за отчетный период купили 54,7 тыс. новых машин – на 13,1% больше, чем в 1 квартале 2019 года. А вот авторынок Подмосковья за этот период вырос на 11,2% до 29,1 тыс. экземпляров. В тройку регионов-лидеров также входит Санкт-Петербург с результатом 23,2 тыс. автомобилей (+16,7%). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю этих регионов приходится порядка 30% всего российского рынка новых легковых машин.

Среди нестоличных субъектов РФ лидерство удерживает Татарстан (16,6 тыс. шт.; +19,5%), который занимает четвертое место в рейтинге. Далее следуют Краснодарский край (14,5 тыс. шт.; +14,3%) и Башкортостан (13,5 тыс. шт.; +22%). Кроме них, в ТОП-10 также попадают Свердловская (12 тыс. шт.; +18,6%), Самарская (12 тыс. шт.; +24,1%), Челябинская (10,1 тыс. шт.; +22,4%) и Ростовская (9,7 тыс. шт.; +17,1%) области.

Отметим также, что буквально все регионы, входящие в ТОП-30, по итогам 1 квартала 2020 года демонстрируют рост рынка. Причем у 26 из них этот показатель выражается двузначными числами, а у 20 рост выше среднерыночного значения (+16,3%).

Самый высокий рост рынка в представленном рейтинге зафиксирован в Пензенской области (+30,6%).