Российский рынок новых мотоциклов в 1 квартале 2020 года

15 апреля 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых мотоциклов в 1 квартале 2020 года составил 1961 единицу, что в два с лишним раза больше, чем годом ранее (956 шт.).

При более детальном рассмотрении рынка новых мотоциклов стоит отметить, что тройка брендов-лидеров по итогам января – марта 2020 года занимает около 40%. На первом месте по объемам, с большим отрывом от конкурентов, располагается немецкий BMW с результатом 342 мотоцикла (+58,3% по сравнению с 1 кварталом 2019 года). На второй позиции находится индийский Bajaj (227 шт.), нарастивший реализацию мототехники более чем вдвое (+134%), на третьем – Racer (207 шт.; +176%).

Вся десятка лидеров, без исключения, показывает положительную динамику, причем у четырех из них рост выражается трехзначными числами. Самую большую рыночную динамику (в 3,6 раза) демонстрирует бренд Motoland.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)