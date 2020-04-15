Российский рынок новых мотоциклов в 1 квартале 2020 года

15 апреля 2020 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых мотоциклов в 1 квартале 2020 года составил 1961 единицу, что в два с лишним раза больше, чем годом ранее (956 шт.).
При более детальном рассмотрении рынка новых мотоциклов стоит отметить, что тройка брендов-лидеров по итогам января – марта 2020 года занимает около 40%. На первом месте по объемам, с большим отрывом от конкурентов, располагается немецкий BMW с результатом 342 мотоцикла (+58,3% по сравнению с 1 кварталом 2019 года). На второй позиции находится индийский Bajaj (227 шт.), нарастивший реализацию мототехники более чем вдвое (+134%), на третьем – Racer (207 шт.; +176%).
Вся десятка лидеров, без исключения, показывает положительную динамику, причем у четырех из них рост выражается трехзначными числами. Самую большую рыночную динамику (в 3,6 раза) демонстрирует бренд Motoland.
ТОП-10 МАРОК РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)
Более половины рынка новых мотоциклов в январе – марте 2020 года пришлось на Центральный федеральный округ, где было реализовано 1027 экземпляров (+97,5%). На втором месте находится Северо-Западный ФО (246 шт.; рост в 2,5 раза), на третьем – Южный ФО (185 шт.; рост в 2,1 раза).
Опять же отметим, что рост объемов рынка новых мотоциклов наблюдается буквально во всех округах страны, причем его диапазон достаточно широк: от +24,3% (на Дальнем Востоке) до +152,4% (на Северном Кавказе).
РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (шт.)