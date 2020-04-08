Российский рынок новых грузовых автомобилей в марте 2020 года

8 апреля 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 5,5 тыс. единиц, что на 17,9% меньше, чем в марте 2019 года.

Лидерство среди марок на этом рынке по-прежнему удерживает российский KAMAZ. На долю этого бренда в марте пришлось более трети (34,2%) от общего объема, что составляет 1 879 экземпляров (-24,8%).

Второе место в рейтинге занял другой отечественный бренд – GAZ. Его рыночный объем упал еще сильнее – на 32,8% до 518 автомобилей. Далее следуют шведский Volvo (422 шт.; -27,5%) и российский Ural (330 шт., +39,2%). Кроме них, в пятерку марок-лидеров грузового сегмента вошла и шведская Scania (324 шт.; -17,1%).

Как отмечают эксперты, абсолютное большинство брендов-лидеров (9 из 10) по итогам марта 2020 года демонстрируют рыночное падение. Наибольший спад зафиксирован у GAZ (-32,8%), а единственным в рейтинге брендом с положительной рыночной динамикой оказался российский Ural (+39,2%).

В модельной структуре рынка первенство принадлежит KAMAZ 43118. Его результат составил 651 экземпляр (+1,9%). На втором месте снова расположился GAZ Gazon Next (320 шт.; -43%), а третьим стал Volvo FH (301 шт.; -11,2%). Кроме них, в ТОП-5 по итогам марта попали КАМАZ 65115 (292 шт.; -28,6%) и KAMAZ 5490 (287 шт.; -46%).

Так же, как и в десятке марок-лидеров, среди моделей большинство находится «в минусе», и только у двух наблюдается рыночный рост. Помимо уже упомянутого KAMAZ 43118, положительная динамика отмечается еще у MAN TGS (+12,8%). А максимальный спад произошел у KAMAZ 6520 (-50%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам первого квартала 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране составил 17,3 тыс. единиц, что на 1,1% меньше, чем в январе – марте прошлого года.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В МАРТЕ 2020 г. (шт.)