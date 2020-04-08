Российский рынок новых LCV в марте 2020 года

8 апреля 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первый весенний месяц 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 8,6 тыс. единиц, что на 0,6% меньше, чем в марте 2019 года.

Традиционно первенство здесь удерживает отечественный бренд GAZ, на долю которого пришлось 42% от общего объема. Это эквивалентно 3,6 тыс. автомобилей – на 6% меньше, чем в марте 2019-го. Второе место, несмотря на рыночное снижение почти на 20%, занял отечественный УАЗ с показателем 1,1 тыс. единиц. Лучшим среди иностранных брендов стал американский Ford с результатом 1015 экземпляров (-1,5%). В пятерку лидеров также вошли российская LADA (905 шт.; +7,5%) и немецкий Volkswagen (552 шт.; +20,8%).

Как отмечают эксперты, вся тройка брендов-лидеров в марте оказалась «в минусе», при этом самое большое падение зафиксировано у отечественного УАЗа (-19,5%). Остальные бренды первой десятки продемонстрировали положительную динамику. Самый большой рост – у корейского Hyundai (в 2,3 раза). Еще у четырех марок, вошедших в ТОП-10, динамика выражена двузначным числом.

Среди моделей с большим отрывом лидирует GAZ Gazelle Next, на долю которой пришлось 23,5% всего рынка новых LCV. В количественном выражении это составляет более 2 тыс. единиц, что на 5,5% меньше, чем в марте 2019 года. Вторым стал Ford Transit (994 шт.; -1%), а замкнул тройку лидеров GAZ 3302 (859 шт.; -8,2%).

Из десяти моделей-лидеров у половины отмечается положительная динамика. Самый быстрый рост зафиксирован у корейского Hyundai H-1 (в 2,4 раза), самое сильное падение – у модели УАЗ «Профи» (-20,3%).

Что касается суммарной статистики по итогам трех месяцев 2020 года, здесь также отмечается незначительное падение (-0,4%) по сравнению с первым кварталом 2019 года. При этом объем рынка новых LCV с начала года составил 23,7 тыс. штук.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В МАРТЕ 2020 ГОДА (шт.)