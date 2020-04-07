Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в марте 2020 года

7 апреля 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 431,4 тыс. единиц. Это на 0,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Первенство на вторичном рынке страны по-прежнему принадлежит отечественной марке LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось около четверти от общего объема (23,5%). В количественном выражении это составило 101,6 тыс. штук, что на 6% ниже результата годичной давности.

Лучшей среди иномарок остается японская Toyota, объем перепродаж которой в марте составил 49,9 тыс. экземпляров (+3,4%). Третьим стал еще один бренд из Японии – Nissan, который продемонстрировал рост на 2% до 25,2 тыс. единиц. В ТОП-5 также вошли корейские марки Hyundai (23,4 тыс. шт.; +7,2%) и KIA (22,9 тыс. шт.), показавшая максимальный в десятке лидеров рост (+15,7%).

Эксперты отмечают, что больше половины (6) брендов, вошедших в первую десятку, демонстрируют положительную динамику вторичного рынка. Помимо упомянутой ранее корейской KIA, рост свыше 10% показал также французский Renault (+11,1%).

Самой популярной моделью российского вторичного рынка в марте 2020 года снова стал хэтчбек LADA 2114 «Самара». Объем его перепродаж составил почти 10 тыс. экземпляров, несмотря на падение на 11,2%. Немного отстал от него Ford Focus с результатом 9,9 тыс. единиц (-5,1%).

Третью строчку занял Hyundai Solaris, объем вторичного рынка которого увеличился на 14,4% и достиг 9,1 тыс. машин. Замыкают первую пятерку KIA Rio (9 тыс. шт.; +22,7%) и LADA 2107 (8,4 тыс. шт.; -9,2%).

Среди моделей, вошедших в ТОП-10, большинство (7) находятся «в минусе». Самое сильное падение рынка здесь демонстрирует LADA 2110 (-18,3%), а наилучший рост – KIA Rio (+22,7%).

Отметим также, что по итогам трех первых месяцев 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 млн 205,2 тыс. единиц. Это на 6% больше, чем за январь – март прошлого года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В МАРТЕ 2020 ГОДА (шт.)