Рынок новых легковых автомобилей в России в марте

7 апреля 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам марта 2020 года жители нашей страны стали обладателями 160,6 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 22,7% выше результата годичной давности (130,9 тыс. шт.).

Наибольшее предпочтение россияне отдают отечественной марке LADA, которой принадлежит около 20% местного рынка. Так, в прошлом месяце было куплено 31,6 тыс. новых легковых автомобилей этого бренда, что на 6,6% больше, чем в марте 2019 года.

Первенство среди иномарок удерживает KIA, занимающая второе место в общем зачете. В первый месяц весны жители РФ приобрели 23,6 тыс. новых машин корейского бренда. Это почти на 35% больше, чем год назад. Замыкает тройку лидеров еще один представитель Южной Кореи – Hyundai (18 тыс. шт.; +29,3%).

Далее в марочном рейтинге российского авторынка по итогам марта 2020 года следуют Renault (13,1 тыс. шт.; +10,2%) и Volkswagen (11,6 тыс. шт.; +39,5%). Кроме них, в ТОП-10 попадают еще Toyota, Skoda, Nissan, BMW и Mercedes-Benz. При этом Toyota удалось не только преодолеть 10-тысячную отметку, но и показать здесь наибольший рыночный рост (+45,2%).

ТОП-10 марок по объему рынка новых легковых автомобилей в марте (шт.)