АВТОСТАТ | ТОП-20 российских регионов по объему автомобильного парка

ТОП-20 российских регионов по объему автомобильного парка

188 0

ТОП-20 российских регионов по объему автомобильного парка

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2020.
Все оперативные данные

31 марта 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации насчитывается 44 млн 528,5 тыс. легковых автомобилей (по состоянию на 1 января 2020 года).

Традиционно больше всего их числится в Москве и Московской области – в этих регионах количество машин, поставленных на учет в ГИБДД, составило 3 млн 675,8 тыс. и 2 млн 746 тыс. единиц соответственно. Суммарно это эквивалентно примерно 15% от общероссийского парка.

На третьем месте находится Краснодарский край (1 млн 899,8 тыс. шт.; доля – 4,3%), за которым расположился Санкт-Петербург (1 млн 736,3 тыс. шт.; 3,9%). Далее в рейтинге крупнейших региональных парков следуют Свердловская (1 млн 351,8 тыс. шт.) и Ростовская (1 млн 346,6 тыс. шт.) области, на долю каждой из которых приходится 3%.

Кроме перечисленных субъектов РФ, отметим еще Татарстан (1 млн 277,6 тыс. шт.), Башкортостан (1 млн 268,3 тыс. шт.), Челябинскую (1 млн 113,2 тыс. шт.) и Самарскую (1 млн 053,9 тыс. шт.) области. Объем парков оставшихся регионов составляет менее 1 млн легковых автомобилей.

ТОП-20 регионов по объему парка легковых автомобилей (на 01.01.2020 г.)

Таблица ТОП-20 регионов

Подписывайтесь на наши обновления
Ежедневная и еженедельная email-рассылка
Лента наших текущих обновлений в

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили парк регионы регионы-лидеры

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно