ТОП-20 российских регионов по объему автомобильного парка

31 марта 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации насчитывается 44 млн 528,5 тыс. легковых автомобилей (по состоянию на 1 января 2020 года).

Традиционно больше всего их числится в Москве и Московской области – в этих регионах количество машин, поставленных на учет в ГИБДД, составило 3 млн 675,8 тыс. и 2 млн 746 тыс. единиц соответственно. Суммарно это эквивалентно примерно 15% от общероссийского парка.

На третьем месте находится Краснодарский край (1 млн 899,8 тыс. шт.; доля – 4,3%), за которым расположился Санкт-Петербург (1 млн 736,3 тыс. шт.; 3,9%). Далее в рейтинге крупнейших региональных парков следуют Свердловская (1 млн 351,8 тыс. шт.) и Ростовская (1 млн 346,6 тыс. шт.) области, на долю каждой из которых приходится 3%.

Кроме перечисленных субъектов РФ, отметим еще Татарстан (1 млн 277,6 тыс. шт.), Башкортостан (1 млн 268,3 тыс. шт.), Челябинскую (1 млн 113,2 тыс. шт.) и Самарскую (1 млн 053,9 тыс. шт.) области. Объем парков оставшихся регионов составляет менее 1 млн легковых автомобилей.

ТОП-20 регионов по объему парка легковых автомобилей (на 01.01.2020 г.)