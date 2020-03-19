Парк мотоциклов в России на 1 января 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского парка мотоциклов по состоянию на 1 января 2020 года составил 2 млн 384,7 тыс. единиц. Эксперты отмечают, что порядка 60% этого парка – старше 30 лет. При этом относительно новые мотоциклы (до 5 лет включительно) занимают менее 2%.

В марочном рейтинге три первых позиции занимают отечественные бренды. Лидирует «ИЖ»: на него приходится более 30% от общего количества мотоциклов в стране (728,3 тыс. шт.). На второй позиции – «Урал» (339,3 тыс. шт.) с долей парка 14,2%. На третьей – мотоциклы производства Завода имени Дегтярева (ЗиД), которых на начало 2020 года насчитывалось 226,1 тыс. штук (доля – 9,5%). Таким образом, на первую тройку суммарно приходится более 50% российского парка мотоциклов.

Далее в рейтинговой таблице следует продукция белорусского предприятия – мототехника «Минск» (192,6 тыс. шт.). Замыкает ТОП-5 чешская Jawa (146,1 тыс. шт.). На шестой позиции – отечественный бренд «Тула» (140,6 тыс. шт.). На седьмой – украинский «Днепр» (137,7 тыс. шт.). У остальных брендов первой десятки (японских Honda, Yamaha, Suzuki) доля в российском парке мототехники ниже 5%, а количество – менее 100 тыс. единиц.

ТОП-10 МАРОК РОССИЙСКОГО ПАРКА МОТОЦИКЛОВ