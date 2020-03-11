Российский рынок новых LCV в феврале 2020 года

11 марта 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 7,4 тыс. единиц, что на 8,1% меньше, чем в феврале 2019 года.

Традиционно первенство здесь удерживает отечественный бренд GAZ, на долю которого пришлось около 45% от общего объема. Всего было реализовано 3,3 тыс. таких автомобилей – на 7,2% меньше, чем в феврале 2019-го. Второе место, несмотря на снижение продаж почти на четверть, занял отечественный УАЗ с показателем 1,1 тыс. единиц. Лучшим среди иностранных брендов стал американский Ford с результатом 781 экземпляр (-12,5%). В пятерку лидеров также вошли российская LADA (771 шт.; -5%) и немецкий Volkswagen (344 шт.; -7%).

Как отмечают эксперты, шесть из десяти брендов-лидеров в феврале оказались «в минусе», при этом самое большое падение зафиксировано у отечественного УАЗа (-24%) и немецкого Mercedes-Benz, чьи рыночные объемы сократились на 20,1%. У четырех брендов, входящих в ТОП-10, отмечается рост. Самый большой – у французского Citroen (+35,3%).

Среди моделей с большим отрывом лидирует GAZ Gazelle Next, на долю которой пришлось почти 25% всех проданных новых LCV. В количественном выражении это составляет 1,8 тыс. единиц, что на 2,9% меньше, чем в феврале 2019 года. Вторым стал Ford Transit (763 шт.; -12,5%), а замкнул тройку лидеров GAZ 3302 (711 шт.; -6,1%).

Из десяти моделей-лидеров у восьми отмечается спад продаж и только две демонстрируют положительную динамику. Самый быстрый рост зафиксирован у корейского Hyundai H-1 (+36,5%), самое сильное падение – у УАЗ «Профи» (-47,4%).

Что касается суммарной статистики по итогам двух месяцев 2020 года, то здесь отмечается лишь незначительное падение (-0,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем рынка новых LCV с начала года составил 15 тыс. штук.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА (шт.)