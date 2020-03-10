Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в феврале 2020 года

10 марта 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 407,5 тыс. единиц. Это на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Первенство на вторичном рынке страны по-прежнему принадлежит отечественной марке LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось почти четверть от общего объема (24,2%). В количественном выражении это составило 98,5 тыс. штук, что на 6,4% выше результата годичной давности. Лучшей среди иномарок остается японская Toyota, объем перепродаж которой в феврале составил 45,5 тыс. экземпляров (+11,5%). Третьим стал еще один бренд из Японии – Nissan, который продемонстрировал рост на 12,1% до 23,3 тыс. единиц.

В ТОП-5 также вошли корейские марки Hyundai (21,7 тыс. шт.) и KIA (20,7 тыс. шт.), показавшие максимальный в десятке лидеров рост (+19,2% и +24,6% соответственно).

Эксперты отмечают, что вся десятка лидеров, без исключения, демонстрирует положительную динамику вторичного рынка. Помимо упомянутых ранее «корейцев», рост свыше 15% показали также французский Renault (+18,7%) и немецкий Volkswagen (+16,4%).

Самой популярной моделью российского вторичного рынка в феврале 2020 года снова стал хэтчбек LADA 2114 «Самара». Объем его перепродаж составил почти 10 тыс. экземпляров, показав рост на 2%. Немного отстал от него Ford Focus с результатом 9,6 тыс. единиц (+6,6%).

Третью строчку занял Hyundai Solaris, объем вторичного рынка которого увеличился сразу на четверть (+25,1%) и достиг 8,3 тыс. машин. Замыкают первую пятерку KIA Rio (8,2 тыс. шт.; +31,5%) и LADA 2170 «Приора» (8,1 тыс. шт.; +1,4%).

Среди моделей, вошедших в ТОП-10, большинство (8 из 10) находятся «в плюсе». Наибольший рост рынка здесь демонстрируют KIA Rio (+31,5%) и Hyundai Solaris (+25,1%). А вот отрицательную динамику показали две отечественные модели – LADA 2107 (-1,4%) и LADA 2110 (-4,3%).

Отметим также, что по итогам двух первых месяцев 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 773,8 тыс. единиц. Это на 9,6% больше, чем за январь – февраль прошлого года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА (шт.)