Парк китайских автомобилей в России: ключевые показатели

6 марта 2020 года Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2020 года в России насчитывалось 626,5 тыс. легковых автомобилей китайских марок. Это составляет 1,4% от всего автопарка нашей страны. В марочном рейтинге первенство здесь принадлежит Chery, которая присутствует в России в количестве 168,3 тыс. машин. На втором месте по объему парка – бренд Lifan (152,6 тыс. шт.), на третьем – Great Wall (117,6 тыс. шт.), который уже ушел с российского рынка. Также более 100 тыс. единиц в нашем парке у марки Geely (111,9 тыс. шт.). Эксперты отмечают, что на эти четыре бренда приходится 88% всего парка китайских автомобилей в нашей стране. Замыкает пятерку лидеров по объему парка бренд Haval, показатели которого намного скромнее – 16,7 тыс. экземпляров. ТОП-5 китайских марок по объему парка легковых автомобилей в РФ

Почти четверть всех китайских автомобилей, находящихся во владении у россиян, имеют возраст старше 10 лет (151,1 тыс. шт.). Немногим больше (169 тыс. шт.) находятся в возрасте от 8 до 10 лет включительно. Самая большая возрастная категория в парке китайских автомобилей – это те, чей возраст составляет от 4 до 7 лет включительно (231,4 тыс. шт.), т.е. практически каждый третий. Относительно новых «китайцев» (в возрасте до 3 лет включительно) - их числится 75 тыс. единиц или почти каждый восьмой. Возрастная структура парка китайских легковых автомобилей в РФ