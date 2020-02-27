Покупка автомобилей юридическими лицами в России. ТОП-10 марок, моделей и регионов

27 февраля 2020 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 2019 год юридическими лицами в России было приобретено 248,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8% больше объема корпоративных продаж в 2018 году.
Первенство на этом рынке принадлежит отечественной марке LADA – с января по декабрь юрлица купили 34,5 тыс. таких машин, показав рост по сравнению с 2018 годом на 22%. Вторую строчку занял корейский бренд KIA с результатом 25,5 тыс. единиц (+9,7%). За ним следует немецкий Volkswagen (25 тыс. шт.; +18,3%) и японская Toyota (21,9 тыс. шт.; +2,2%). На пятом месте – Skoda (19,1 тыс. шт.), реализация автомобилей которой на корпоративном рынке выросла на 13%.
Отметим также, что вся первая десятка лидеров по объему корпоративных продаж продемонстрировала в 2019 году рыночный рост. Причем у половины из них он выражен двузначными числами.
ТОП-10 марок по объему покупок легковых автомобилей юрлицами (тыс. шт.)
В модельной структуре по объему корпоративных продаж лидирует седан Volkswagen Polo, который в минувшем году был куплен юридическими лицами в количестве 16,9 тыс. шт. (+36,2%). Второе место – у LADA Largus, реализованного в объеме 14 тыс. шт. (+21,3%). За ним следует KIA Rio (9,9 тыс. шт.; +0,5%). Замыкают пятерку лидеров Toyota Camry (9,7 тыс. шт.; +10,3%) и Hyundai Solaris (8,4 тыс. шт.; -1,1%).
ТОП-10 моделей по объему покупок легковых автомобилей юрлицами (тыс. шт.)
Крупнейшим региональным рынком по объему корпоративных продаж в стране является Москва. Здесь в 2019 году юридическими лицами было приобретено 77,6 тыс. новых легковых машин – на 6,4% больше, чем в 2018-м. В тройке лидеров оказываются еще Санкт-Петербург (19,6 тыс. шт.; +2,8%) и Московская область (16,7 тыс. шт.; +6,6%).
Из нестоличных субъектов РФ лидирует Краснодарский край, в котором юрлицами за прошлый год было куплено 8,8 тыс. машин (+6,9%). Замыкает ТОП-5 Татарстан (7,8 тыс. шт.; +2,5%). В десятку крупнейших регионов по объему корпоративных продаж также попадают Свердловская, Самарская, Ростовская, Челябинская и Нижегородская области.
Отметим также, что на эти 10 регионов приходится более 64% общероссийских корпоративных продаж новых легковых автомобилей.
ТОП-10 регионов по объему покупок легковых автомобилей юрлицами (тыс. шт.)