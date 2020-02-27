Покупка автомобилей юридическими лицами в России. ТОП-10 марок, моделей и регионов

27 февраля 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 2019 год юридическими лицами в России было приобретено 248,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8% больше объема корпоративных продаж в 2018 году.

Первенство на этом рынке принадлежит отечественной марке LADA – с января по декабрь юрлица купили 34,5 тыс. таких машин, показав рост по сравнению с 2018 годом на 22%. Вторую строчку занял корейский бренд KIA с результатом 25,5 тыс. единиц (+9,7%). За ним следует немецкий Volkswagen (25 тыс. шт.; +18,3%) и японская Toyota (21,9 тыс. шт.; +2,2%). На пятом месте – Skoda (19,1 тыс. шт.), реализация автомобилей которой на корпоративном рынке выросла на 13%.

Отметим также, что вся первая десятка лидеров по объему корпоративных продаж продемонстрировала в 2019 году рыночный рост. Причем у половины из них он выражен двузначными числами.

ТОП-10 марок по объему покупок легковых автомобилей юрлицами (тыс. шт.)