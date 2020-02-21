Форум автобизнеса «ForAuto – 2020»: итоги и прогнозы российского авторынка

21 февраля 2020 года

20 февраля 2020 года в Москве проходил ежегодный форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2020», организатором которого выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

В этом году форум стал юбилейным, десятым по счету. Его посетили около 200 гостей, среди которых были дистрибьюторы и дилеры, производители запчастей и маркетологи, аналитики и собственники бизнеса, а также представители финансовых, страховых и лизинговых компаний.

По традиции форум начался с обсуждения итогов прошедшего года. Эксперты и аналитики обсудили негативные тренды на автомобильном рынке, которые, в первую очередь, сформировались под влиянием макроэкономических факторов – уменьшение численности трудоспособного населения, стагнация или снижение мировых цен на нефть, повышение ставки утилизационного сбора и, как следствие, - рост цен на новые автомобили. Кроме того, средний возраст легковых автомобилей продолжает расти и уже достиг 13,7 года. Меняется парадигма потребления – альтернативой покупке автомобиля становится каршеринг, авто по подписке, развитие общественного транспорта в крупных городах. Неожиданным, но важным фактором риска в этом году стал китайский коронавирус – из-за него уже рвутся цепочки поставок запчастей и комплектующих. Зато эксперты перестали считать отложенный спрос на автомобили фактором, оказывающим влияние на рынок.

Многие аналитики прогнозируют дальнейший спад продаж как на рынке новых автомобилей, так и автомобилей с пробегом, а также в сегменте коммерческого транспорта, который в целом реагирует на экономику острее и быстрее, чем население. По прогнозам агентства «АВТОСТАТ», эта цифра в среднем по рынку новых легковых машин составит -6%. При позитивном сценарии продажи останутся примерно на уровне 2019 года, при негативном – падение может достигнуть 10%.

Итоги, прогнозы

Президент Ассоциации «РОАД» (Российские автомобильные дилеры), Олег Мосеев считает, что в наступившем году стоит ожидать снижения рынка новых автомобилей до 8%, при этом рынок автомобилей с пробегом останется на уровне 2019 года. В РОАД считают, что был достигнут некий «потолок», и пока население не станет богатеть, а автомобили не перестанут дорожать, цифры по рынку расти не будут.

Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ», Сергей Целиков, выступая с обзором ситуации по авторынку, отметил, что соотношение продаж новых автомобилей и автомобилей с пробегом меняется и сейчас составляет 1 к 3,3. Однако этот показатель сильно отличается в зависимости от региона. Например, в Москве на 19 купленных новых автомобилей приходится 21 с пробегом, а на Дальнем Востоке, где продается мало новых, но огромное число автомобилей с пробегом, этот показатель составляет 3 к 46.

Эксперт также отметил сокращение дилерской сети в 2019 году – минус 80 дилерских контрактов. При этом продажи автомобилей на 1 ДЦ остались примерно те же, что и в 2018 году – 484 единиц.

Что касается рынка «не легковых» видов транспортных средств, то и здесь по итогам 2019 года наблюдался спад продаж в сегменте среднетоннажных (-5%) и крупнотоннажных (-1%) автомобилей. Продажи легких коммерческих автомобилей остались на уровне прошлого года, и лишь в сегменте автобусов был отмечен рост рынка (+6%). Комментируя ситуацию, Сергей Целиков пояснил, что на эти рынки оказывают влияние не столько доходы населения, сколько факторы экономики – невысокие мировые цены на нефть, экономические санкции США и ЕС, повышение НДС и акцизов, рост цен на топливо и энергоносители. Поэтому пока неясно, чего стоит ожидать в 2020 году. Специалисты «АВТОСТАТ» смоделировали три варианта развития событий, но уверены, что более точный прогноз можно будет сделать только после получения результатов по 1 кварталу (из-за ситуации с коронавирусом).

Финансовые инструменты авторынка: страхование, лизинг, кредитование

Большое внимание на форуме уделялось ситуации на рынках страхования, лизинга, кредитования.

О снижении доли электронных договоров ОСАГО и грядущих изменениях в тарификации рассказал Михаил Порватов, РСА. Он отметил, что изменение структуры рынка автострахования создало предпосылки для конкуренции между страховщиками (в ТОП-10 страховщиков доли у лидеров выровнялись). Сейчас на рынке ОСАГО примерно 50 компаний, хотя еще несколько лет назад их количество было в районе 200.

Его коллега Алексей Власов, Ингосстрах, уверен, что для оказания качественного сервиса по автомобилям с пробегом, автопроизводители должны запустить свою собственную линейку запчастей «второго уровня» - то, что сейчас делают Bosch и другие крупные производители запчастей. Переходя к теме лизинга, Артем Кохтачев, Газпромбанк Автолизинг, отметил, что сегодня преимущества автолизинга доступны только компаниям, а не обычным людям, что ограничивает рост лизинга – за последние 10 лет проникновение автолизинга увеличилось лишь на 10%.

Об одном из самых важных инструментов для развития авторынка в целом рассказал исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. Речь идет об автокредитах, доля которых за последние 6 лет увеличилась с 35% до 60%. В частности, в 2019 году доля продаж в кредит новых автомобилей выросла на 4% по сравнению с 2018 годом и достигла 44%, чему способствовали программы господдержки. В прошлом году также выросло и количество заявок на кредиты, а количество их одобрений, напротив, сократилось. Что касается, автомобилей с пробегом, то здесь также отмечен рост выдачи кредитов на 3%, однако сама доля здесь существенно меньше – всего 26%.

Продолжил тему автокредитования Владимир Шикин, НБКИ (Национальное Бюро кредитных историй). Он отметил, что в 2019 году в кредит было продано рекордное за последние 6 лет количество автомобилей – около 950 тыс. единиц, то есть 44% от общего объема продаж. На основе данных кредитных историй НБКИ рассчитывает ПКР – персональный кредитный рейтинг для каждого заемщика, который сейчас доступен для получения совершенно бесплатно. На основе этого показателя в будущем банки вынуждены будут конкурировать за «умных» клиентов с высоким ПКР.

Изменение поведения потребителей онлайн, оффлайн, в соцсетях – новая парадигма потребления

Пожалуй, самый интересный вопрос форума – как в этих условиях будут вести себя конечные потребители? Андрей Заволока, Google, представил результаты онлайн-опроса покупателей новых автомобилей, который проводится с 2012 года. Согласно результатам этого опроса, в 2019 году снизилась лояльность клиентов к определенному бренду. При этом на этапе выбора молодые люди (от 18 до 30 лет) рассматривали 7 марок авто, а вот более старшее поколение (старше 54 лет) ограничилось лишь 4. В среднем процесс выбора авто занимает 88 дней или 2,8 месяца, и эта цифра практически не меняется. Эксперт отметил, что в прошлом году резко возрос интерес покупателей к видео, которое имеет преимущество перед печатными промоматериалами. Кроме того, влияние сайтов автопроизводителей на принятие решения о покупке выросло до 85%.

Тему выбора автомобиля онлайн продолжил Максим Харитонов, MaхPoster. Он подчеркнул, что сегодня классифайдов, помогающих выбрать автомобиль с пробегом, стало меньше, однако их аудитория возросла многократно. Доля классифайдов в продажах подержанных авто превышает 90%. Уже сейчас с каждого проданного автомобиля с пробегом автосалон отдает 10% маржи классифайдам, а в дальнейшем эта цифра может вырасти.

Константин Локтев, Nielsen, познакомил аудиторию с результатами исследования индекса потребительского доверия. Согласно им, 75% российских потребителей считают, что экономика находится в состоянии рецессии. Каждый пятый сообщает, что у него нет свободных средств на покупки, а большинство покупателей все чаще говорят об ограниченном бюджете и приобретают только те товары, которые действительно необходимы. При этом, несмотря на ограничения, покупатели все еще готовы платить за качество и удобство, а также за то, что поможет сэкономить им время.

Какие автомобильные темы в начале текущего года больше всего интересовали пользователей в сети, рассказала Надежда Жуковская, Медиалогия. По данным исследования, в январе 2020-го больше всего информации в СМИ было о бренде Toyota. А вот в соцсетях на первом месте была отечественная LADA. В Facebook и Instagram лидировал Audi. Но большую часть (60%) автомобильного контента составляли посты про авто с пробегом.