Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в январе 2020 года

10 февраля 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 366,4 тыс. единиц. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Лидерство на вторичном рынке страны сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось почти четверть от общего объема (24,2%). В количественном выражении это составило 8,8 тыс. штук, что на 6,2% выше результата годичной давности. Лучшей среди иномарок по-прежнему остается японская Toyota, чей показатель в январе оказался равен 41,5 тыс. подержанных экземпляров (+7,3%). В тройку лидеров вошел и другой бренд из Японии – Nissan, перепродажи которого тоже увеличились (+7,5% до 21,1 тыс. шт.). В ТОП-5 также попали корейские марки Hyundai (19,4 тыс. шт.) и KIA (18,5 тыс. шт.), показывающие рост на 14,4% и 20,6% соответственно.

Эксперты отмечают, что вся десятка лидеров, без исключения, демонстрирует положительную динамику вторичного рынка, при этом самый большой рост показывают не только упомянутые ранее «корейцы», но и французский Renault (+14,1%).

Самой популярной моделью российского вторичного рынка в ноябре 2019 года снова стал хэтчбек LADA 2114 «Самара». Объем его перепродаж составил 9,1 тыс. экземпляров, показав рост на 1,7%. Немного отстал от него Ford Focus с результатом 8,8 тыс. единиц (+4,9%). В тройке лидеров еще одна LADA – 2170 «Приора», объем вторичного рынка которой увеличился на 8,1% до 7,6 тыс. машин. Замыкают первую пятерку Hyundai Solaris (7,5 тыс. шт.; +23,7%) и KIA Rio (7,2 тыс. шт.; +26,9%).

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ

В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА (шт.)