Российский рынок новых грузовых автомобилей в январе 2020 года

10 февраля 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 6,1 тыс. единиц, что на 18,6% больше, чем в январе 2019 года.

Лидером рынка грузовиков по-прежнему остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в первый месяц года пришлось почти 32% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 1 925 штук – на 3,3% больше, чем в январе 2019 года. Вторую строчку в рейтинге также без изменений занимает другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 615 проданных машин (+18,0%). Замыкает первую тройку шведский бренд Volvo (494 шт.; +69,8%).

В пятерку лидеров также попали два бренда из Германии – MAN (412 шт.; +42,6%) и Mercedes-Benz (369 шт.; +60,4%). Эксперты отмечают, что большинство брендов (8) из десятки лидеров по итогам января 2020 года демонстрирует рыночный рост. Самый большой он у DAF (+92,6%), а самое большое падение – у Scania (-24,5%).

Среди моделей лидерство удерживает KAMAZ 43118, показатель которого составил 545 реализованных экземпляров (+5,8%). Следом идут: GAZ Gazon Next (414 шт.; +26,6%), КАМАZ 65115 (344 шт.; -5,0%), Volvo FH (320 шт.; +166,7%) и Mercedes-Benz Actros (259 шт.; +2254,5%). Как и в десятке марок-лидеров, среди моделей только у двух наблюдается спад продаж. Помимо уже упомянутого KAMAZ 65115, продажи упали еще у KAMAZ 6520 (-10,2%). А самый быстрый рост среди моделей - у Mercedes-Benz Actros (+2254,5%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ЯНВАРЕ 2020 г. (шт.)