Российский рынок новых LCV в январе 2020 года

10 февраля 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV*) в России составил 7,6 тыс. единиц, что на 7,3% больше, чем в январе 2019 года.

Традиционно первенство здесь удерживает отечественный бренд GAZ, на долю которого в первый месяц года пришлось 48% от общего объема. Всего было реализовано 3,6 тыс. автомобилей этой марки – на 13,2% больше, чем в январе 2019-го. Второе место, несмотря на снижение продаж на 5,2%, занял отечественный УАЗ с показателем 1,3 тыс. единиц. Лучшим среди иностранных брендов стал американский Ford с результатом 750 проданных экземпляров (+11,8%). В пятерку лидеров также вошли российская LADA (615 шт.; -1,6%) и немецкий Volkswagen (346 шт.; +7,8%).

Как отмечают эксперты, пять брендов из первой десятки в начале года оказались «в плюсе», при этом самый высокий рыночный рост зафиксирован у корейского Hyundai – почти вдвое (+92,4%). У второй половины рейтинга отмечается падение продаж, и здесь самая сложная ситуация у немецкого Mercedes-Benz, чьи рыночные объемы сократились на 34,6%.

Среди моделей с большим отрывом лидирует GAZ Gazelle Next, на долю которой пришлось более четверти (27%) всех проданных новых LCV. В количественном выражении это составляет 2,0 тыс. единиц, что на 6,3% больше, чем в январе 2019 года. Вторым стал Ford Transit (732 шт.; +11,8%), а замкнул тройку лидеров GAZ 3302 (634 шт.; +33 ,5%).

Из десяти моделей-лидеров у только у двух отмечается спад продаж, а остальные демонстрируют положительную динамику. Самый быстрый рост, ровно в два раза, зафиксирован у корейского Hyundai H-1 (+100,0%), самое сильное падение – у УАЗ Профи (-29,1%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА (шт.)