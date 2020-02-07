Рынок легковых автомобилей в 2019 году. ТОП-10 регионов РФ

7 февраля 2020 года Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть российский рынок легковых автомобилей в разрезе регионов, причем не только новых, но и подержанных машин, а также сравнить их между собой. Так, по данным агентства, в 2019 году объем рынка новых легковых автомобилей в нашей стране составил почти 1,6 млн единиц, сократившись на 2,5%. Лидером тут по-прежнему остается Москва, жители которой за год купили около 238 тыс. новых машин (-2,3%). Практически такое же падение (-2,2%) и в Подмосковье, но сам рынок здесь примерно вдвое меньше (126,05 тыс. шт.). Замыкает первую тройку регионального рейтинга Санкт-Петербург (96,16 тыс. шт.; -10,2%), демонстрирующий самое сильное падение в ТОП-10. Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (68,21 тыс. шт.; -4%), за которым расположился Краснодарский край (61,07 тыс. шт.; -0,1%) с наименьшим показателем рыночного падения в представленном рейтинге. Табл. 1 ТОП-10 регионов по объему рынка НОВЫХ автомобилей в 2019 году (тыс. шт.)

Рынок легковых автомобилей с пробегом практически остался на уровне 2018 года. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», его объем в минувшем году составил 5,4 млн единиц (-0,4%). При этом столица страны не является крупнейшим вторичным рынком – этот титул сохранила Московская область. В 2019 году жители Подмосковья стали обладателями 286,57 тыс. подержанных автомобилей, что на 4% ниже результата годичной давности. Москва (271,16 тыс. шт.; -4,8%) заняла второе место в рейтинге, а замкнул тройку лидеров Краснодарский край (255,65 тыс. шт.; -2,5%). Санкт-Петербург лишь на седьмой позиции, имея при этом худшую отрицательную динамику (-15,8%) в ТОП-10. А вот Башкортостан (+0,7%), Татарстан (+2,6%) и Новосибирская область (+0,8%), напротив, демонстрируют здесь рыночный рост. Табл. 2. ТОП-10 регионов по объему рынка ПОДЕРЖАННЫХ автомобилей в 2019 году (тыс. шт.)

Помимо того, что Москва лидирует по объему рынка новых автомобилей в стране, она еще имеет наилучшее соотношение покупок новых и подержанных машин, которое в 2019 году составило 0,88. Иными словами, в столице на 9 купленных новых автомобилей приходится 10 с пробегом. В Санкт-Петербурге это соотношение составляет 0,64, т.е. на две новых машины приходится три подержанных. Жители Татарстана покупают новых автомобилей вдвое больше, чем с пробегом, а, к примеру, в Ленинградской области, данное соотношение почти трехкратное. Табл. 3. ТОП-10 регионов по соотношению рынка НОВЫХ и подержанных в 2019 году (тыс. шт.)