Итоги исследования «Residual value – 2020» (сохранность остаточной стоимости автомобиля)

29 января 2020 г.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и портал Авто Mail.ru подвели итоги 6-го ежегодного исследования «Residual value – 2020» (сохранность остаточной стоимости автомобиля). В рамках этого исследования были рассчитаны индексы остаточной стоимости и составлен рейтинг моделей по сегментам в классах STANDART и PREMIUM в 2019 году.

Специалисты агентства с 2011 года в ежемесячном режиме проводят мониторинг цен на новые легковые автомобили, а с 2012 года – так же исследуются цены на автомобили с пробегом. При составлении рейтинга были рассчитаны показатели примерно по 2100 модификациям (с учетом типа кузова, объема двигателя и типа трансмиссии) почти 50 брендов легковых автомобилей.

В исследовании принимали участие модели автомобилей, официально продаваемые на рынке РФ. Для корректной оценки остаточной стоимости в процессе расчета из общего массива данных были исключены модификации с низким уровнем предложений на вторичном рынке. Кроме того, нами не учитывались автомобили, требующие кузовного ремонта и не соответствующие по году выпуска справочным значениям исследуемых моделей. Также мы не брали в расчет автомобили, имеющие расхождения в цене на 50% и более от среднего значения по выборке для конкретной модели.

Все модели, участвовавшие в исследовании, были ранжированы в соответствии с сегментацией агентства «АВТОСТАТ» с учетом ценового позиционирования, подразумевающего деление брендов на два класса – STANDART и PREMIUM.

Для анализа использовалась цена на новый автомобиль в 2016 году, рассчитанная с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена его перепродажи в 2019 году (оба показателя – в рублевом эквиваленте). Затем были рассчитаны индексы остаточной стоимости и сформирован рейтинг моделей по сегментам.

В отличие от других подобных исследований рейтинг остаточной стоимости «Residual value» от аналитического агентства «АВТОСТАТ» имеет более детальный подход. По мнению заместителя начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрия Ярыгина, результаты исследования также имеют документальное подтверждение в виде дипломов, свидетельствующих об актуальных показателях сохранности остаточной стоимости моделей.

«Исследование «Residual value» несет практическую пользу, как для продавцов, так и для покупателей автомобилей, позволяя получить представление о том, насколько конкретная модель теряет в цене по истечении определенного периода времени. Как показывает практика, меньше всего теряют в цене те автомобили, которые в течение трех лет подорожали сильнее всего», - отметил г-н Ярыгин.

Ниже в соответствующих таблицах представлены победители и призеры – модели, имеющие наилучшую остаточную стоимость в своих сегментах (отдельно STANDART и PREMIUM). Представители брендов указанных автомобилей получили дипломы, подтверждающие высокий уровень сохранности их остаточной стоимости. Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Residual value – 2020» состоялась 29 января в офисе ООО «Мэйл.Ру» (г. Москва, Ленинградский проспект, 39, стр. 79).

Рейтинг моделей в классе STANDART