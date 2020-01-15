Российский рынок новых грузовых автомобилей в 2019 году

15 января 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 80,7 тыс. единиц, что на 2% меньше, чем в 2018 году.

Традиционно первенство на этом рынке удерживает российский KAMAZ, на долю которого в 2019 году пришлось порядка 35% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 27,6 тыс. штук – на 7,3% больше, чем в 2018 году. Вторую строчку рейтинга также без изменений занимает другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 8,9 тыс. машин (+5,9%). В первую тройку по итогам прошлого года также вошел шведский бренд Volvo (5,7 тыс. шт.; -11%).

Еще один шведский бренд – Scania – опустился на четвертую строчку рейтинга (5,6 тыс. шт.; -16%), а замкнул пятерку лидеров немецкий MAN (5 тыс. шт.; -1,5%). Стоит отметить, что только три бренда из десятки лидеров по итогам прошедшего года демонстрируют рыночный рост, и самый большой он – у лидера рейтинга, отечественного KAMAZ (+7,3%). А вот самое сильное падение эксперты зафиксировали у японской марки Isuzu (-20,7%).

В модельной структуре рейтинга лидером, как и в 2018 году, остался KAMAZ 43118, показатель которого составил 6,8 тыс. экземпляров (+3,3%). Следом идут: GAZ Gazon Next (6 тыс. шт.; +4,6%), КАМАZ 65115 (5,3 тыс. шт.; +10,9%), KAMAZ 5490 (5,3 тыс. шт.; +6,7%) и Mercedes-Benz Actros (3,9 тыс. шт.; -12,4%). Отметим также, что в десятке моделей-лидеров по итогам 2019 года половина оказалась «в плюсе». Максимальный рост отмечается у KAMAZ 65115 (+10,9%), а наибольший спад – у Volvo FH (-17,6%).

Что касается итогов декабря 2019 года, то в этот период объем рынка новых грузовых автомобилей в России вырос на 8,7% и составил 10,3 тыс. штук.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В 2019 г. (шт.)