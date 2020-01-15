Российский рынок новых LCV в 2019 году

15 января 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 112,1 тыс. единиц, что совпадает с уровнем 2018 года.

Лидерство здесь традиционно удерживает российская марка GAZ, на долю которой в 2019 году пришлось 45% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 50,7 тыс. штук – на 3,1% больше, чем в январе – декабре 2018 года. На втором месте, несмотря на падение (-3,7%), располагается другой отечественный производитель – УАЗ. Его объем рынка в прошлом году составил 17,3 тыс. автомобилей. Третью строчку занимает американский Ford с результатом 13 тыс. экземпляров (+13%).

В первую пятерку по итогам 2019 года также попали отечественная LADA (11,1 тыс. шт.; +3,4%) и немецкий Volkswagen (5,7 тыс. шт.; +3,5%). Из брендов, вошедших в первую десятку, самый высокий рост эксперты отмечают у корейского Hyundai (+28,4%). Снижение рынка, кроме отечественного УАЗа, зафиксировано еще у двух брендов – Citroen (-1%) и Mercedes-Benz (-56,5%).

Среди моделей лидирует GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в 2019 году составил 29,3 тыс. единиц (+3,5%). Стоит отметить, что на эту модель пришлось более четверти всего рынка новых LCV в России (26%). Самой популярной иностранной моделью LCV в России в 2019 году стал американский Ford Transit. Его результат – 12,6 тыс. шт. (+17,1%). Следом идет отечественная модель – GAZ 3302 (10,8 тыс. шт.; -1,8%), на четвертой строчке – фургон LADA Largus VU (9,3 тыс. шт.; +3,5%). Замыкает пятерку лидеров УАЗ 3909 (8,2 тыс. шт.; -3,9%).

Эксперты отмечают, что половина моделей в ТОП-10 имеет положительную рыночную динамику. При этом наибольший рост зафиксирован у GAZ 3221 (+34,9%), а самое сильное падение – у УАЗ 2206 (-13,8%).

Что касается итогов декабря 2019 года, то здесь эксперты отмечают, что рынок новых LCV в России вырос на 7,1% по сравнению с декабрем 2018 года и достиг 13,3 тыс. штук. В марочном и модельном рейтинге декабря лидеры те же, что и в целом по году – GAZ и GAZ Gazelle Next соответственно.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В 2019 ГОДУ (шт.)