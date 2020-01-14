Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в 2019 году

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 5 млн 404,5 тыс. единиц, что на 0,4% меньше, чем в 2018 году (5 млн 425,5 тыс. шт.).

Первенство здесь традиционно принадлежит отечественной марке LADA, на долю которой в 2019 году пришлась почти четверть (24,9%) от общего объема перепродаж. В количественном выражении это составляет 1 млн 346,5 тыс. штук, что на 3,4% ниже показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок по-прежнему остается японская Toyota, чей результат равен 597,6 тыс. подержанных экземпляров (-0,8%). Третье место занимает еще один японский бренд – Nissan (303,9 тыс. шт.; +0,7%). В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (284,6 тыс. шт.; +5,1%) и KIA (265 тыс. шт.; +9,7%).

Половина из представленных в ТОП-10 марок показали в прошлом году положительную динамику рынка, причем наибольший рост сохраняет уже упомянутая KIA. Среди марок, находящихся в «отрицательной» зоне, максимальный спад перепродаж зафиксирован у отечественной LADA (-3,4%).

В модельной структуре вторичного рынка лидерство в 2019 году сохранила LADA 2114 с объемом 136,6 тыс. машин – на 7,1% меньше, чем в 2018 году. На втором месте по-прежнему Ford Focus (133 тыс. шт.; -3,3%), который удерживает титул самой продаваемой в России иномарки с пробегом. Замыкает тройку лидеров LADA 2107 (118,4 тыс. шт.; -7,7%). На четвертую строчку рейтинга поднялся Hyundai Solaris (109 тыс. шт.; +11,7%), а пятой стала LADA 2170 (106,6 тыс. шт.; -3%).

Среди моделей, вошедших в ТОП-10, только четыре по итогам 2019 года находятся «в плюсе». Наибольший рост рынка здесь демонстрирует KIA Rio (+16,3%). А сильнее всего упали перепродажи у отечественной LADA 2110 (-10,6%).

Отметим также, что по итогам декабря 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 460,3 тыс. единиц, показав снижение на 0,8%.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В 2019 ГОДУ (шт.)