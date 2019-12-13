ТОП-30 регионов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2019 года

24 декабря 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2019 года составил 4 млн 944,2 тыс. единиц, что чуть ниже (-0,3%) показателя за аналогичный период прошлого года.

Крупнейшим вторичным авторынком среди субъектов РФ является Подмосковье, где за отчетный период было перепродано 314,5 тыс. машин, что на 7,5% больше, чем в прошлом году. Второе место занимает Краснодарский край с результатом 239,2 тыс. подержанных машин (-1,4%). Замыкает тройку лидеров Москва (235 тыс. шт.), где в январе – ноябре зафиксирован максимальный в рейтинге спад вторичного рынка (-10,4%). Отметим, что суммарно на долю этих трех регионов приходится 16% от общего объема перепродаж автомобилей в стране.

Четвертым стал Санкт-Петербург, где вторичный рынок также показал падение – на 5,7% до 165,2 тыс. единиц. Пятерку лидеров замыкает Свердловская область, в которой за 11 месяцев было перепродано 148,4 тыс. машин (-2,8%).

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в январе – ноябре 2019 года также вошли: Ростовская область (146,8 тыс. шт.; -2,6%), Башкортостан (142 тыс. шт.; +0,8%), Челябинская область (128,5 тыс. шт.; +0,3%), Татарстан (127,3 тыс. шт.; +3,3%) и Новосибирская область (122,3 тыс. шт.; +0,6%).

На перечисленные регионы приходится более 35% от всего объема российского вторичного рынка. Отметим, что ровно половина (15) из представленных субъектов Российской Федерации показывает рост рынка, при этом быстрее всего он растет в Тюменской области (+5,5%). В остальных 15 регионах наблюдается спад продаж, при этом везде падение вторичного рынка оказывается ниже, чем в среднем по стране (-0,3%).

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

В ЯНВАРЕ – НОЯБРЕ 2019 ГОДА