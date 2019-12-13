Рынок новых легковых автомобилей в январе – ноябре 2019 года. ТОП-30 регионов РФ

19 декабря 2019 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в России за 11 месяцев 2019 года составил 1 413,4 тыс. единиц. Это на 2,8% меньше результата за аналогичный период прошлого года (1 453,6 тыс. шт.).

Самым крупным региональным рынком в стране по-прежнему остается Москва. Жители российской столицы за отчетный период купили 196,5 тыс. новых машин – на 7% меньше, чем в январе – ноябре 2018 года. А вот авторынок Подмосковья за этот период вырос на 6,3% до 128,7 тыс. экземпляров. В тройку регионов-лидеров также входит Санкт-Петербург с результатом 93,2 тыс. автомобилей (-6,2%). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю этих регионов приходится почти 30% всего российского рынка новых легковых машин.

Среди нестоличных субъектов РФ лидерство удерживает Татарстан (61,4 тыс. шт.; -3,5%), который занимает четвертое место в рейтинге. Далее следуют Краснодарский край (55,1 тыс. шт.; +0,4%) и Башкортостан (49,8 тыс. шт.; -4,6%). Кроме них, в ТОП-10 также попадают Самарская (44,8 тыс. шт.; -6,5%), Свердловская (44,5 тыс. шт.; -4,8%), Челябинская (36,6 тыс. шт.; -6,2%) и Ростовская (35,1 тыс. шт.; -6,9%) области.

Отметим также, что большинство регионов (22), входящих в ТОП-30, по итогам 11 месяцев 2019 года демонстрируют падение рынка. Причем у 17 из них этот показатель ниже среднерыночного значения (-2,8%). Самое сильное падение рынка в представленном рейтинге зафиксировано в Ставропольском крае (-7,6%), а наибольший рост рынка новых автомобилей наблюдается в Красноярском крае (+13,5%).

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

В ЯНВАРЕ – НОЯБРЕ 2019 ГОДА