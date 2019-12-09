Российский рынок новых LCV в ноябре 2019 года

10 декабря 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2019 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 9,4 тыс. единиц, что на 0,7% больше, чем в ноябре 2018 года.

Лидером здесь остается отечественный бренд GAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось 46% от общего объема. Всего же было реализовано 4,3 тыс. таких автомобилей – на 11,3% больше, чем в ноябре 2018-го. Второе место, несмотря на снижение продаж на 9,9%, занял отечественный УАЗ с показателем 1,4 тыс. единиц. А вот американский Ford, напротив, опустился на третью строчку рейтинга с результатом 1,1 тыс. экземпляров (+1,6%). В пятерку лидеров в ноябре также вошли российская LADA (822 шт.; -12,7%) и немецкий Volkswagen (529 шт.; +4,3%).

Как отмечают эксперты, пять брендов из первой десятки в ноябре оказались «в плюсе», при этом самый высокий рыночный рост зафиксирован у итальянского Fiat – практически втрое (+188,9%). У другой половины рейтинга наблюдается падение продаж, и здесь сложнее всего пришлось немецкому Mercedes-Benz, рыночные объемы которого сократились на 52,1%.

В модельной структуре первенство по-прежнему принадлежит GAZ Gazelle Next. Объем ее реализации в последний месяц осени составил 2,6 тыс. единиц, что на 16% больше, чем год назад. Отметим также, что на эту модель пришлось свыше четверти (28%) российского рынка новых LCV. На втором месте располагается американский Ford Transit с результатом чуть более 1 тыс. экземпляров (+7,8%), а третью строчку занимает GAZ 3302 (838 шт.; -11,4%).

Как и среди брендов, из десяти моделей-лидеров у пяти отмечается рыночный рост, при этом сильнее всех растут продажи корейского Hyundai H-1 (+111,1%). У оставшихся пяти моделей зафиксировано снижение, и самое сильное оно – у отечественного фургона LADA Largus VU (-17,2%).

Отметим также, что по итогам 11 месяцев 2019 года объем рынка новых LCV в нашей стране составил 98,7 тыс. единиц, показав падение на 1%.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В НОЯБРЕ 2019 ГОДА (шт.)