Российский рынок новых грузовых автомобилей в ноябре 2019 года

10 декабря 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 7,2 тыс. единиц, что на 11,3% меньше результата за тот же месяц прошлого года.

Первенство на российском рынке грузовиков традиционно удерживает KAMAZ, доля которого в ноябре превысила 33% от общего объема. Это эквивалентно 2,4 тыс. реализованных экземпляров – на 3,3% больше, чем год назад. С большим отставанием от него вторую строчку по-прежнему занимает другой отечественный бренд – GAZ, объем рынка которого составил 780 автомобилей (+8,3%). Следующие две позиции в рейтинге занимают шведские марки – Scania (559 шт.; -32,4%) и Volvo (493 шт.; -23,6%). Замыкает пятерку лидеров немецкий MAN с результатом в 424 машины (-33,3%).

Отметим, что только 4 бренда из ТОП-10 в ноябре оказались «в плюсе». Помимо марок, занимающих первые две позиции, положительную динамику продемонстрировали еще URAL (+4,2%) и DAF, продажи которого выросли лучше других (+10%). У остальных шести брендов отмечается падение, причем сильнее всего оно у Isuzu (-48%).

В модельном рейтинге по итогам ноября лидером вновь стал KAMAZ 43118, который разошелся тиражом в 614 единиц (+12%). На вторую строчку поднялся GAZ Gazon Next с результатом в 558 проданных автомобилей (+12%). Отмечается, что оба лидера демонстрируют максимальные темпы роста в ТОП-10. Замыкает тройку лидеров KAMAZ 65115, объемы продаж которого составили 410 штук (+3,3%).

Из оставшихся семи моделей почти все показали отрицательную динамику. Исключение здесь составляет только DAF Trucks XF Series, показатель которого в ноябре нынешнего года вырос на 9,3%, а среди тех, кто находится «в минусе», самое сильное падение зафиксировано у немецкого Mercedes-Benz Actros (-57%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам 11 месяцев 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране составил 70,4 тыс. единиц, снизившись на 3,3%.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ

В НОЯБРЕ 2019 ГОДА (шт.)