ТОП-10 субъектов РФ по среднему возрасту парка легковых автомобилей

Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 13,4 года. Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе очередного исследования парка транспортных средств по состоянию на 1 июля 2019 года. При этом в зависимости от региона он может заметно отличаться.

Так, наименьший средний возраст парка легковых машин зафиксирован в Татарстане – ровно 10 лет. Второе место по этом показателю занимает Москва (10,4 года). Еще в двух субъектах РФ он составляет менее 11 лет (ХМАО – Югра и Санкт-Петербург).

Впрочем, в большинстве российских регионов парк оказывается старше, чем в целом по стране. При этом самые «старые» автомобили имеют дальневосточную «прописку». К примеру, в пяти субъектах ДФО средний возраст легковых машин превышает 20 лет. Лидирует здесь Камчатка (22,8 года), а в Еврейской АО и Приморье данный показатель составляет 21,4 и 21,1 года соответственно.

ТОП-10 регионов с наименьшим средним возрастом парка легковых автомобилей