АВТОСТАТ | Рейтинг российских городов-миллионников по обеспеченности автомобилями в 2019 году

Рейтинг российских городов-миллионников по обеспеченности автомобилями в 2019 году

232 0

Рейтинг российских городов-миллионников по обеспеченности автомобилями

Автомобильные парки городов РФ на 01.07.2019
Все оперативные данные

26 ноября 2019 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование парка легковых автомобилей в России (на 1 июля 2019 года), которое охватывало города с населением свыше 1 млн жителей. Оно позволило определить обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу человек в крупнейших городах страны.

Согласно результатам исследования, наибольшую обеспеченность легковыми автомобилями имеет Самара. При парке чуть менее 400 тыс. единиц и населении порядка 1,2 млн человек в этом городе на тысячу жителей приходится 344 легковых автомобиля. Иными словами, каждый третий самарец является автовладельцем.

Чуть меньше этот показатель в Краснодаре, который занимает вторую строчку рейтинга. Здесь показатель обеспеченности составляет 343 автомобиля. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где на 1000 жителей приходится 330 автомобилей.

Стоит отметить, что в среднем по стране обеспеченность автомобилями составляет 306 штук на тысячу человек, и, кроме перечисленных городов, еще два «миллионника» имеют более высокий такой показатель – Воронеж и Екатеринбург (по 315 шт.).

Таким образом, в оставшихся одиннадцати городах-миллионниках обеспеченность легковыми автомобилями ниже, чем в среднем по стране. Наиболее близка к этой отметке Казань (305 шт.), за которой следует Красноярск (296 шт.). А вот Москва заняла лишь восьмую строчку рейтинга. Несмотря на то, что здесь самая высокая численность населения и крупнейший в стране парк, обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу человек в столице составила лишь 293 единицы.

Сразу у нескольких городов (Нижний Новгород, Уфа, Омск, Новосибирск, Челябинск) показатели находятся в довольно плотном интервале (от 276 до 290 шт.). В Волгограде (263 шт.) и Перми (242 шт.) автомобилем обладает примерно каждый четвертый житель. Меньше всего легковых автомобилей на тысячу жителей среди российских городов-миллионников насчитывается в Ростове-на-Дону (234 шт.).

Обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу жителей в городах России
с населением свыше 1 млн человек (по состоянию на 1 июля 2019 года)

Рейтинг российских городов-миллионников по обеспеченности автомобилями в 2019 году

Фото взято с сайта kolesa.ru

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили москва парк санкт-петербург обеспеченность

Новости на тему

Наибольший среднегодовой пробег в премиум-сегменте – у автомобилей Volvo, наименьший – у Smart

сегодня, 15:46

Все новости

Статьи на тему

Бизнес-седаны в возрасте 3 лет: кто лидер по сохранности остаточной стоимости? («Автостат»)

вчера, 15:15

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ

вчера, 14:30

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно