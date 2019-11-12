Российский рынок новых грузовых автомобилей в октябре 2019 года

12 ноября 2019 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил чуть более 8 тыс. единиц, что на 5,3% выше результата за тот же месяц прошлого года.

Лидером российского рынка грузовиков традиционно остается KAMAZ, доля которого в октябре превысила 30% от общего объема. В количественном выражении это эквивалентно 2,7 тыс. экземпляров – на 15,4% больше, чем год назад. С большим отставанием от него, на второй строчке, расположился другой отечественный бренд – GAZ, объем рынка которого составил 852 автомобиля (+9,5%). Следующие две позиции в рейтинге занимают немецкие марки – MAN (557 шт.; +14,6%) и Mercedes-Benz (533 шт.; +21,7%). Замыкает пятерку лидеров шведский Volvo с результатом в 494 машины (-22,8%).

Отметим, что половина брендов в ТОП-10 показывает рост. Помимо марок, занимающих первые четыре позиции, «в плюсе» находится еще и DAF, демонстрирующий наибольший рост (+39,9%). У остальных пяти брендов наблюдается падение, причем сильнее всего оно у Isuzu (-32,7%).

Модельный рейтинг по итогам октября возглавил KAMAZ 43118, который разошелся тиражом в 690 единиц (+14,2%). Следом идет еще один представитель Камского автозавода – KAMAZ 5490 (620 шт.; +15,9%). А замыкает тройку лидеров GAZ Gazon Next (582 шт.; +2,5%). В представленном ТОП-10 моделей почти все имеют положительную рыночную динамику. Исключение составляет только Volvo FH, показатель которой в октябре нынешнего года упал на 29,9%.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам 10 месяцев 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране составил чуть более 63 тыс. единиц, снизившись на 2,5%.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА НОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ

В ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА (шт.)