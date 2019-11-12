Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в октябре 2019 года

12 ноября 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам октября 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России достиг 526,7 тыс. единиц. Это на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидерство на вторичном рынке страны сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлась четверть от общего объема. В количественном выражении это составило 131,5 тыс. штук, что на 0,8% меньше показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок по-прежнему остается японская Toyota, чей результат в октябре составил 57,8 тыс. подержанных экземпляров (+3,4%). В тройку лидеров вошел и другой бренд из Японии – Nissan, перепродажи которого тоже увеличились (+4% до 29,3 тыс. шт.). В ТОП-5 также попали корейские Hyundai (28,5 тыс. шт.) и KIA (26,5 тыс. шт.), показывающие рост на 9% и 12,2% соответственно.

Эксперты отмечают, что в десятке лидеров положительную динамику вторичного рынка демонстрируют 8 марок, но при этом только у KIA она превышает 10%. А вот «в минусе», помимо отечественной LADA (-0,8%), оказался еще американский Ford (-3,8%).

Самой популярной моделью российского вторичного рынка в октябре 2019 года стал хэтчбек LADA 2114. Объем его перепродаж составил 13 тыс. экземпляров, показав падение на 4,9%. Немного уступил ему Ford Focus с результатом 12,9 тыс. единиц и таким же рыночным снижением (-4,9%). Тройку лидеров снова замкнул седан LADA 2107 (11,5 тыс. шт.; -6,5%). Далее в модельном рейтинге располагаются «корейцы» – Hyundai Solaris и KIA Rio (11,2 и 10,3 тыс. шт. соответственно), причем оба они демонстрируют наибольший рост в ТОП-10, который превышает 17%.

Также отметим, что по итогам 10 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 4 млн 480,7 тыс. единиц, что на 0,1% меньше аналогичного показателя 2018 года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ

В ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА (шт.)