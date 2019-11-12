АВТОСТАТ | Российский рынок новых LCV в октябре 2019 года

Российский рынок новых LCV в октябре 2019 года

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Российский рынок новых LCV в октябре 2019 года

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
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12 ноября 2019 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2019 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 10,9 тыс. единиц, что на 13,8% больше, чем в октябре 2018 года.

Первенство на этом рынке по-прежнему принадлежит отечественному бренду GAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось более 43% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 4,7 тыс. автомобилей – на 15,5% больше, чем в октябре 2018 года. На вторую строчку поднялся американский Ford с показателем 1,6 тыс. единиц (+49,3%), а вот отечественный УАЗ в октябре занял третье место в рейтинге с результатом почти 1,5 тыс. экземпляров (-1,4%). Четвертой стала российская LADA (1,2 тыс. шт.; +21,1%), а замыкает первую пятерку немецкий Volkswagen (550 шт.; +1,9%).

Как отмечают эксперты, семь брендов из первой десятки в октябре продемонстрировали положительную динамику, при этом самый высокий рыночный рост зафиксирован у корейского Hyundai (+96,6%). А вот падение продаж, помимо отечественного УАЗа, наблюдается еще у двух марок – Citroen (-4,9%) и Mercedes-Benz (-50,5%).

Среди моделей лидером по-прежнему является GAZ Gazelle Next. Объем ее реализации в октябре 2019 года составил почти 2,8 тыс. единиц, что на 11,6% больше, чем год назад. Отметим также, что на эту модель пришлось более четверти (25,4%) российского рынка новых LCV.

Второе место занял американский Ford Transit с результатом 1,5 тыс. штук (+58%), а на третьей строчке находится отечественный фургон LADA Largus VU (1 030 шт.; +20,2%).

В целом среди моделей-лидеров у восьми отмечается рыночный рост, при этом самый сильный – у Hyundai H-1 (+148,7%). У двух моделей зафиксировано снижение – УАЗ «Профи» (-1,4%) и Volkswagen Caravelle (-14,5%).

Отметим также, что по итогам 10 месяцев 2019 года объем рынка новых LCV в нашей стране составил 89,2 тыс. единиц, показав падение на 1,2%.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА (шт.)

Российский рынок новых LCV в октябре 2019 года

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА (шт.)

Российский рынок новых LCV в октябре 2019 года

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии продажи легкие коммерческие автомобили модели-лидеры марки-лидеры

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