ТОП-30 регионов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом за 9 месяцев 2019 года

25 октября 2019 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом за 9 месяцев 2019 года составил около 4 млн единиц, что чуть ниже (-0,4%) показателя за аналогичный период прошлого года.

Лидерами среди субъектов РФ традиционно остаются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит более 11% от всех перепроданных автомобилей в стране. Так, по итогам января – сентября первое место в региональном рейтинге занимает Московская область, объем вторичного рынка которой составил 251,5 тыс. экземпляров. При этом рост подмосковного рынка (+8,1%) является максимальным среди 30 крупнейших в стране. Столица занимает вторую строчку с результатом 190,5 тыс. перепроданных машин, демонстрируя при этом сильнейшее рыночное падение (-10,4%).

Совсем чуть-чуть уступает Москве Краснодарский край, находящийся на третьем месте рейтинга. За отчетный период здесь было перепродано 190,3 тыс. автомобилей (-1,6%). Четвертый по объему в стране – вторичный рынок Санкт-Петербурга – снизился на 5,8% до 132,9 тыс. единиц, что эквивалентно доле, превышающей 3%. Пятерку лидеров замыкает Свердловская область, в которой за 9 месяцев было перепродано 118,9 тыс. машин (-2,9%).

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом в январе – сентябре 2019 года также вошли: Ростовская область (116,3 тыс. шт.; -3,3%), Башкортостан (113,8 тыс. шт.; +0,6%), Челябинская область (102,5 тыс. шт.; 0%), Татарстан (102,2 тыс. шт.; +3,5%) и Новосибирская область (98,5 тыс. шт.; +0,6%).

На перечисленные регионы приходится более 35% от всего объема российского вторичного рынка. Отметим, что положительная рыночная динамика зафиксирована в 13 представленных субъектах Российской Федерации, тогда как в Челябинской области наблюдается стабилизация рынка, а в 16 регионах – его падение. Причем в 14 из них оно оказалось даже сильнее, чем в среднем по стране.

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

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