Российский рынок новых мотоциклов за 9 месяцев 2019 года

17 октября 2019 года Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2019 года объем рынка новых мотоциклов в России составил почти 12 тыс. единиц. Этот результат на 38,7% больше, чем в январе – сентябре прошлого года. Как отмечают эксперты агентства, данный рынок растет второй год подряд. Так, после непрерывного трехлетнего падения (2015 – 2017 гг.) в прошлом году он уже показал рост на 30,2%. В 2019 году, как видно, эта позитивная тенденция усилилась. РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)

За период с января по сентябрь текущего года наибольший рост пришелся на первый квартал (+88,9%). Второй и третий кварталы имеют заметно меньшие показатели роста (на уровне 35%), но при этом и сами объемы рынка у них в разы больше. Более 55% всего рынка за январь – сентябрь 2019 года приходится на пятерку брендов-лидеров. Первым в этом рейтинге следует BMW с показателем 2 065 единиц (+19,2% по сравнению с 9 месяцами 2018 года). Вторую позицию занимает китайский Racer (1 521 шт.; +64,1%). На третью вырывается индийский Bajaj (1342 шт.; +49,8%). На четвертом месте – Harley-Davidson (894 шт.; +7,7%). А замыкает ТОП-5 Motoland, увеличивший свои показатели практически в 6 раз до 802 мотоциклов. Далее в десятке лидеров по объему рынка следуют японские Honda (643 шт.; +8,6%), Yamaha (609 шт.; +0,5%) и Kawasaki (543 шт.; +3,2%), а также китайские Regulmoto (453 шт.; +92%) и Kayo (378 шт.; рост в 2,5 раза). ТОП-10 МАРОК НА РЫНКЕ НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)