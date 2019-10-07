Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в сентябре 2019 года

9 октября 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 455 тыс. единиц, что на 3% меньше, чем год назад.

Лидером этого рынка остается отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось около 25% от общего объема. В количественном выражении это составляет 111,8 тыс. штук, что на 5,5% меньше показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок по-прежнему является японская Toyota, чей результат составил 50,2 тыс. подержанных экземпляров (-1,5%). В тройку лидеров вошел еще один японский бренд – Nissan, перепродажи которого тоже снизились (-3,7% до 25,4 тыс. шт.). В первую пятерку также попали корейские Hyundai (24,4 тыс. шт.) и KIA (22,9 тыс. шт.), показывающие рост на 1,6 и 6,1% соответственно.

Эксперты отмечают, что из 7 марок-лидеров, чьи перепродажи в сентябре сократились, наибольшее падение зафиксировано у американского Ford (-6%).

В модельной структуре российского вторичного рынка в сентябре 2019 года лидерство вернул себе Ford Focus. Несмотря на снижение перепродаж на 5%, объем его реализации составил 11,3 тыс. автомобилей. Этот результат оказался выше, чем у хэтчбека LADA 2114, который опустился на вторую строчку в рейтинге с показателем 11,2 тыс. штук (-9%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему LADA 2107, объем перепродаж которой в сентябре составил 9,5 тыс. экземпляров (-10,6%). Далее следуют Hyundai Solaris (9,5 тыс. шт.; +9,8%) и седан LADA 2170 «Приора» (9,1 тыс. шт.; -2,3%).

Всего же в модельном рейтинге только две демонстрируют рост – Hyundai Solaris (+9,8%) и KIA Rio (+13,4%). А самое сильное рыночное снижение наблюдается у LADA 2110 (-13,2%).

Также отмечается, что по итогам 9 месяцев 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 3 млн 954,1 тыс. единиц, что на 0,4% меньше аналогичного показателя 2018 года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ

В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА (шт.)