Российский рынок новых грузовых автомобилей в сентябре 2019 года

9 октября 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 6,1 тыс. единиц, что на 5,1% меньше, чем в сентябре 2018 года.

Лидером российского рынка грузовиков традиционно остается KAMAZ, доля которого в первый месяц осени превысила 30% от общего объема. Результат лидера сократился на 5,3% по сравнению с сентябрем 2018 года и составил 1,9 тыс. единиц. С большим отставанием от него, на второй строчке, расположился другой отечественный бренд – GAZ, продажи которого составили 770 экземпляров. При этом он демонстрирует лучший рост в десятке лидеров – его реализация за отчетный период выросла на 28,1%.

За ним следуют MAN (481 шт.; -9,6%) и Volvo (378 шт.; -0,8%). Пятое место принадлежит Mercedes-Benz с результатом в 352 реализованных грузовых автомобиля (-20,7%). Отметим, что всего два бренда из этой десятки показывают рост – уже упомянутый GAZ и замыкающий рейтинг DAF (+21,5%). А самое большое падение зафиксировано у Scania (-48,1%).

Модельный рейтинг по итогам сентября возглавляет GAZ Gazon Next, который разошелся тиражом в 519 единиц (+23,6%). Места со второго по четвертое занимают три модели Камского автомобильного завода: KAMAZ 43118 (478 шт.; +9,9%), KAMAZ 5490 (430 шт.; +7,8%) и KAMAZ 65115 (341 шт.; -13%). За ними располагаются две иномарки, имеющие одинаковые рыночные объемы – Mercedes-Benz Actros (252 шт.; -34,7%) и Volvo FH (252 шт.; -20,5%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам 9 месяцев 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране составил почти 55 тыс. единиц, снизившись на 3,5%.