ТОП-40 городов РФ по объему рынка новых кроссоверов и внедорожников

8 октября 2019 года

Сегмент SUV остается крупнейшим на российском рынке. Так, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 8 месяцев 2019 года его объем составил почти 440 тыс. единиц. Это составляет около 44% всего рынка новых легковых автомобилей в нашей стране.

Стоит отметить, что примерно четверть (24%) всех купленных кроссоверов и внедорожников суммарно принадлежит Москве (72,6 тыс. шт.) и Санкт-Петербургу (33 тыс. шт.). При этом в структуре местных авторынков на долю SUV приходится каждый второй автомобиль: в столице этот показатель равен 51,2%, а в Питере – 49,9%.

Казань, как и подобает «третьей столице страны», занимает такое же место и в нашем рейтинге – с января по август жители этого города приобрели 6,5 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Чуть ниже этот показатель в Екатеринбурге – 6,1 тыс. единиц. В обоих городах рыночная доля SUV практически одинакова (более 44%) и даже немного превосходит общероссийский уровень.

Из 40 российских городов, жители которых больше других покупают кроссоверы и внедорожники, только в 10 на их долю приходится свыше половины рынка. Помимо ранее упомянутой Москвы, это еще Кемерово, Красноярск, Омск, Калининград, Нижневартовск и Барнаул. Доля SUV в перечисленных городах находится в интервале 50 – 54%. В Иркутске она составляет 58,8%, а в Архангельске – 61,7%. Но больше всего этот показатель во Владивостоке (72,8%), который по объемам рынка кроссоверов и внедорожников замыкает наш рейтинг.

Если же рассматривать города РФ по наименьшей рыночной доле SUV, то данный «антирейтинг» возглавляет Тольятти (23%), в котором только каждый четвертый купленный автомобиль – это кроссовер или внедорожник. В Набережных Челнах таковым является каждый третий (34,1%). Также ниже 40% доля SUV в Ижевске (37,8%) и Магнитогорске (38,1%). В остальных представленных городах этот показатель выше.

ТОП-40 ГОРОДОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ SUV ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА