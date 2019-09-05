Российский рынок новых грузовых автомобилей в августе 2019 года

11 сентября 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 6,6 тыс. единиц, что на 5,6% больше, чем в августе 2018 года.

Первенство на рынке грузовиков традиционно удерживает российский производитель KAMAZ, доля которого в прошлом месяце составила 35% от общего объема. Так, его результат достиг 2,3 тыс. единиц, показав рост на 26,5%. Это самый большой показатель роста в десятке лидеров. Вторую строчку занял другой отечественный бренд – GAZ, с результатом в 825 реализованных автомобилей (+19,6%). За ним следуют немецкий MAN (446 шт.; +19,6%) и шведский Volvo (403 шт.; +14,5%). На пятом месте – шведская Scania (370 шт.), реализация которой упала на 26,3%. Отметим также, что половина марок из этой десятки по итогам августа 2019 года демонстрирует рыночное падение. Самое большое – у Mercedes-Benz (-38,1%).

В модельной структуре августовского рейтинга лидерство принадлежит GAZ Gazon Next, который был реализован в количестве 569 экземпляров (+17,3%). Второе место – у KAMAZ 43118, объем рынка которого вырос на 0,8% до 512 единиц. За ним следует KAMAZ 5490 (479 шт.), реализация которого выросла более чем в 2 раза. Замыкают пятерку лидеров KAMAZ 65115 (465 шт.; +14,8%) и MAN TGX (266 шт.; +55,6%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам 8 месяцев 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране составил 48,9 тыс. единиц, снизившись на 3,3%.