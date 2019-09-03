Российский рынок новых LCV в августе 2019 года

10 сентября 2019 года
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2019 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 9,9 тыс. единиц, показав рост на 6,9%.
Лидером рынка по-прежнему остается GAZ, на долю которого в последний месяц лета пришлось 45% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 4,4 тыс. автомобилей – на 8,3% больше, чем в августе 2018 года. На второй строчке расположился другой отечественный производитель – УАЗ, с показателем 1,4 тыс. единиц (+1,1%). Третьим идет американский Ford (1,3 тыс. шт.; +41,2%). Замыкают пятерку лидеров LADA (908 шт.; -9%) и Volkswagen (477 шт.; +13,3%).
Как отметили эксперты, большинство брендов из первой десятки в августе продемонстрировали рост. Исключением стали лишь российская LADA (-9%) и немецкий Mercedes-Benz (-49,4%). Максимальный рост показал замыкающий ТОП-10 Fiat (+182,4%).
Первое место в модельном рейтинге по-прежнему занимает отечественная GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в августе 2019 года составил 2,6 тыс. единиц (+20,4%). На второй строчке – американский Ford Transit с результатом 1,3 тыс. штук (+40%), а на третьей – GAZ 3302 (965 шт.; -4,2%). Отмечается, что большинство моделей в рейтинге ушли «в минус», при этом максимальное падение зафиксировано у отечественного GAZ 3221 (-21,7%).
Отметим также, что по итогам 8 месяцев 2019 года объем рынка новых LCV в нашей стране составил 69,2 тыс. единиц, показав снижение на 3,8%.
ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В АВГУСТЕ 2019 ГОДА (шт.)
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В АВГУСТЕ 2019 ГОДА (шт.)
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* В данном случае LCV – это транспортные средства полной массой до 3,5 т для коммерческой перевозки небольших грузов и пассажиров. Также к категории LCV мы причисляем коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 6 т и вместимостью до 19 пассажиров (если транспортное средство изготовлено на базе модели, входящей в сегмент LCV). Из числа пикапов к категории LCV нами относятся только пикапы производства ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС), как используемые преимущественно в коммерческих целях.