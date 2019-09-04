Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в августе 2019

10 сентября 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 501,7 тыс. единиц, что на 1,7% больше, чем год назад.

Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось около 25% от общего объема. В количественном выражении это составляет 124,4 тыс. штук, что на 0,9% меньше показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок стала японская Toyota, чей результат составил 54,8 тыс. подержанных экземпляров (+0,3%). Третье место занимает еще один японский бренд – Nissan (27,9 тыс. шт.), у которого реализация легковых автомобилей с пробегом снизилась на 0,3%. В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (26,5 тыс. шт.; +7%) и KIA (25,3 тыс. шт.; +14,2%).

Эксперты отмечают, что 5 марок-лидеров, входящих в ТОП-10, показали в прошлом месяце положительную динамику, при этом у KIA зафиксирован рост, превышающий 10%. В свою очередь, Mitsubishi продемонстрировал стабильность, а у 4 брендов падение находится в диапазоне от -0,2% (Chevrolet) до -1,7% (Ford).

В модельной структуре российского вторичного рынка в августе 2019 года лидерство принадлежит отечественной LADA 2114, которая вернула себе первую строчку в рейтинге после того, как два месяца подряд эту позицию занимала иномарка Ford Focus. Вазовская модель завершила месяц с результатом 12,6 тыс. штук (-5,8%). Ford Focus, который на втором месте, перепродан в количестве 12,4 тыс. единиц (-2,5%). Замыкает тройку лидеров также продукт российского автопрома – LADA 2107, объем перепродаж которого в августе составил 11,2 тыс. экземпляров (-1,2%). За ним следуют Hyundai Solaris (10,4 тыс. шт.; +14,3%) и KIA Rio (9,8 тыс. шт.), показавший самую высокую в ТОП-10 динамику рынка (+20,5%).

Эксперты также отмечают, что по итогам 8 месяцев 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 3 млн 499 тыс. единиц, что на 0,1% меньше аналогичного показателя 2018 года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ

В АВГУСТЕ 2019 ГОДА (шт.)