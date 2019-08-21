Итоги конференции «Автосервис – 2019»

30 августа 2019 года

29 августа в столичном ЦВК «Экспоцентр» состоялась конференция «Автосервис – 2019», организатором которой выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ». Мероприятие проводилось в рамках 23-й международной выставки MIMS AUTOMECHANIKA (Московская международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля).

В конференции приняли участие около 140 человек. В их числе – собственники автосервисов, дистрибьюторы, специалисты по продажам запчастей и многие другие из числа тех, кто стремится владеть ситуацией на этом рынке и получать прибыль в автобизнесе. На основе актуальной статистики эксперты и аналитики рынка вместе с дилерами-практиками обсудили современные тенденции в мире автосервиса и постарались обозначить основные тренды завтрашнего дня.

Открывая конференцию «Автосервис – 2019», исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов привел несколько ключевых показателей, которые характеризуют ситуацию на рынке автосервиса. Так, в настоящее время на территории России насчитывается более 75 тысяч точек продаж и обслуживания автомобилей, в том числе 3545 официальных дилеров. Структура автосервиса меняется и к 2024 году прогнозируется увеличение числа официальных сервисов и резкий рост сетевых СТО, а вот число независимых СТО, напротив, сократится. При этом сегодня только 17% от всего объема рынка ТО и сервиса приходится на долю официальных дилеров и еще 31% - на независимые СТО, а оставшиеся 52% - это потенциал рынка, который в рублевом эквиваленте составляет 157,3 млрд руб.

Александр Волк из компании Wolk Aftersales Experts озвучил цифры по рынку сервиса и запчастей в Европе. За минувшие 13 лет парк машин в Европе вырос на 8%, а рынок сервиса – на 13%. Существенным отличием Западной и Восточной Европы является соотношение независимых дилеров и официальных сервисов: на Западе оно составляет 58% к 42%, а на Востоке – 73% к 23%. Из общего числа независимых СТО 18% принадлежат той или иной сети. При этом количество малых СТО «общего профиля» сокращается, а вот специализированные и «узкие», наоборот, показывают рост.

Возвращаясь к ситуации в России, руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «АВТОСТАТ» Татьяна Малыгина поделилась данными опросов, которые проводятся уже не первый год и отражают предпочтения автовладельцев по сервисному обслуживанию (официальные дилеры, независимые СТО или частные механики). Их анализ в сравнении с данными опросов прошлых лет показывает, что в России снижается доля автовладельцев, которые предпочитают обслуживать гарантийные автомобили у официальных дилеров. Если в июне 2018 года доля таких автовладельцев составляла 87,1%, то в июле 2019-го – уже 82,9%.

Оценивая результаты опроса, эксперты выявили еще один тренд. При прохождении ТО у дилеров автовладельцы стали чаще оплачивать не только сами работы, но еще приобретать здесь же расходные материалы и запчасти. Их доля за год выросла с 63,3% до 68,7%, в то время как доля тех, кто оплачивал только работы, уменьшилась с 20,3% до 15%. Это может быть связано с тем, что производители и дистрибьюторы стали более грамотно работать с ценообразованием оригинальных запасных частей.

Регуляторы рынка и перспективы развития

В этой сессии эксперты подробно говорили о регулировании рынка сервисных услуг и регуляторах как таковых. Открыл обсуждение Андрей Маклецов (РСА). Он привел цифры по средним выплатам по ОСАГО, отметив, что это показатель растет со средней скоростью 5% в год. Эксперт еще раз напомнил о необходимости создания единой методики расчета стоимости ремонта. Основное правило здесь – работать с официальными, аккредитованными экспертами и техниками, а затем – с такими же судебными экспертами. Сегодня для владельцев автомобилей существует удобный способ оценки: на сайте РСА можно онлайн узнать сумму компенсации по номеру детали при ее замене или ремонте на дату аварии.

Продолжил тему регулирования Сергей Зайцев, президент Союза организаций по контролю и диагностике технического состояния транспортных средств «ТехЭксперт». Он, в частности, отметил, что по данным Научного центра безопасности дорожного движения, в 2018 году технические неисправности автомобиля стали третьей по распространенности причиной ДТП. На их долю пришлось 3,7% от общего числа аварий на дорогах страны (6221 случай). Эти цифры свидетельствуют о том, что на дорогах России становится все больше технически неисправных автомобилей, чьи владельцы попросту купили диагностическую карту без прохождения самой процедуры техосмотра.

Чтобы исправить ситуацию, был принят Федеральный закон № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно этому документу скоро вся процедура техосмотра будет жестко регламентирована. Например, вводится фотофиксация самой процедуры техосмотра, государственный контроль за соблюдением операторами требований по техосмотру, появится электронная диагностическая карта и перечень требований к производственно-технической базе пункта ТО.

Другой вопрос по регулированию касается маркировки шин и покрышек, а также других запчастей. Об этом рассказал Кирилл Волков, «Честный знак». Он убежден, что создание единой системы маркирования шин и покрышек принесет пользу и государству, и бизнесу, и конечному потребителю. Государство сможет контролировать производство и каналы импорта шин, бизнес сможет отследить движение товара внутри самого рынка, а потребитель получит достоверную информацию о товаре (дата и место производство, его характеристики и свойства).

О проблемах, возникающих между дилером и автопроизводителем по запчастям и аксессуарам, рассказал Алексей Подщеколдин, генеральный директор «БН-Моторс». Он напомнил слушателям о том, что еще 10 лет назад дилер зарабатывал 10 – 12% на продаже новых автомобилей, 25% - на торговле запчастями и до 70% - на услугах сервиса. А сегодня производители ставят дилеров в ситуацию, когда создание автосервисов становится для последних невыгодным. Навязывая дилерам свои условия реализации автомобилей (с фиксированной ценой и скидками за счет дилера), требуя приобретать запчасти и аксессуары только у дистрибьютора по завышенным ценам, организуя сервисные центры по жестким нормативам, автопроизводители сводят рентабельность официальных автосервисов к минимуму.

Алексей Подщеколдин предложил создать «рейтинг адекватности» производителей по 15 самым популярным автозапчастям, который будет рассчитываться на базе цены запчасти от производителя в сравнении с рыночной ценой этой детали.

Тренды отрасли. Онлайн-закупки

На конференции многие спикеры говорили о том, что рынок автосервиса меняется, и изменения эти начинаются уже с рынка запчастей. Так, Борис Агеев (GROUPAUTO Russia) в своем выступлении подчеркнул, что основными потребителями запчастей являются не автовладельцы, а владельцы СТО. Таким образом, каналы сбыта запчастей должны быть ориентированы в первую очередь именно на них. В Европе, например, 100% дистрибьюторов находятся в группах и 85% из них – сетевые. Для сравнения: в России 90% дистрибьюторов уже в группах, но только 1% из них входит в торговые сети. То, что торговая сеть является более эффективным каналом продаж, чем отдельные частные торговые точки, не вызывает сомнений. Следовательно, объединение дистрибьюторов в торгово-закупочные группы – это сегодняшний тренд на рынке послепродажного обслуживания.

Подтверждением этого факта является компания «ЕвроАвто», которая развивает собственную сеть продаж. Об особенностях этого бизнеса рассказал Виталий Новиков, подчеркнув, что они работают как с оригинальными деталями, так и с их аналогами, как с новыми, так и с деталями «с пробегом». По мнению спикера, главное здесь – систематизировать людей и структурировать их поведение, создать регламенты для работы.

Дмитрий Болховский (ВИН-Код.РФ) обратил внимание аудитории на возрастающую роль интернет-платформ в поставках запчастей. По статистике, в Интернете ежемесячно обрабатывается около 100 млн заявок на покупку запчастей, суммарная аудитория – 30 млн человек, в итоге более 600 тыс. покупок совершается онлайн.

Тему онлайн-продаж продолжил Роман Пустовалов (eBay). Он согласен с тем, что в дальнейшем объем интернет-покупок будет только расти, при этом сегмент автомобильных компонентов здесь – один из самых перспективных: за последний год экспорт запчастей из России показал самый большой рост среди других категорий товаров. Роман подробно рассказал об особенностях работы платформы eBay и о том, как с ее помощью наладить торговлю запчастями.

Маркетинг автосервиса: что и как считать?

На форуме эксперты также говорили о том, что глубокое проникновение IT-технологий в эту сферу бизнеса заставляет владельцев сервисов менять подход к маркетингу и методикам расчета на услуги сервиса как такового.

Иван Юнин из компании Авто Mail.ru, рассказал о роли нативной рекламы и ее интеграции в медиа для автосервисов. По данным Авто Mail.ru, 90% автовладельцев не доверяют рекламе автосервисов, а 75% не считают, что известный бренд гарантирует качество и уровень обслуживания. Иван подчеркнул, что сегодня на мнение клиентов гораздо большее влияние оказывают «живые» отзывы других автовладельцев, нежели стандартная реклама.

Виктор Федоров, «Ауди Центр Таганка», поделился практической методикой повышения продаж в условиях «плотного» рынка. Он обозначил ключевые моменты, на которые необходимо обратить особое внимание – максимальная и подробная аттестация персонала (особенно тех, кто работает с клиентами), формирование пакетных предложений и их онлайн-продажа «в один клик», учет и менеджмент входящих звонков, их сквозная аналитика и дальнейшая работа с клиентской базой. Все это позволило компании повысить прибыльность, при том, что общий объем продаж несколько сократился.

Об основных показателях сервиса с точки зрения маркетинга и методиках их подсчета говорили Александра Коровякова (РОЛЬФ) и Иван Куц (ГК «Максимум»). А Ширин Камилова из компании «Вилгуд» подробно рассказала о том, как именно можно сократить расходы на маркетинг за счет правильной CRM и зачем нужен паспорт сервиса. Тему лидогенерации для автосервиса продолжил Сергей Чернявский (Диджитал Дизель), напомнив, что в погоне за большим трафиком компания, тем не менее, должна трезво оценивать свои силы и не принимать на себя ложные обязательства по закрытию всех каналов коммуникаций.

Посмотреть выступления спикеров онлайн можно в FaceBook:

Сессия 1: выступления Сергея Удалова, Александра Волка и Татьяны Малыгиной

Сессия 2: выступления Андрея Маклецова, Сергея Зайцева, Кирилла Волкова, Ивана Юнина и Алексея Подщеколдина

Сессия 3: выступления Бориса Агеева, Виталия Новикова, Дмитрия Болховского, Романа Пустовалова и Ширин Камиловой

Сессия 4: выступления Анны Уткиной, Виктора Федорова, Александры Коровяковой, Романа Гуляева и Сергея Чернявского



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