Рынок новых легковых автомобилей в январе – июле 2019 года. ТОП-30 регионов РФ

20 августа 2019 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в России за первые семь месяцев 2019 года составил 866,1 тыс. единиц. Это на 1,3% меньше результата за аналогичный период прошлого года (877,9 тыс. шт.).

Крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва, жители которой за отчетный период приобрели 123 тыс. новых машин – на 5,2% меньше, чем в январе – июле 2018 года. А вот рынок Подмосковья за этот период вырос на 8,4% до 78,1 тыс. экземпляров. Тройку регионов-лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 57,1 тыс. автомобилей (-5%). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю этих регионов приходится почти 30% всего российского рынка новых легковых машин.

Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (37,1 тыс. шт.; -2,9%), занявший четвертое место в рейтинге. Далее следуют Краснодарский край (32,7 тыс. шт.; +2,6%) и Башкортостан (30,1 тыс. шт.; -4,8%). Кроме них, в ТОП-10 также попадают Самарская (28,4 тыс. шт.; -4,2%), Свердловская (27,3 тыс. шт.; -3,2%), Челябинская (22,5 тыс. шт.; -3,9%) и Ростовская (21,2 тыс. шт.; -5,7%) области.

Отметим также, что большинство регионов (22), входящих в ТОП-30, по итогам семи месяцев 2019 года демонстрируют падение рынка. Причем у 19 из 30 – этот показатель ниже среднерыночного значения (-1,3%). Здесь самое сильное падение рынка зафиксировано в Ставропольском крае (-7,4%) и Нижегородской области (-7,1%). А вот наибольший рост рынка новых автомобилей отмечается в Красноярском крае (+16,5%). На втором месте по динамике – соседняя Кемеровская область (+10,9%).